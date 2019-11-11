- 17:39 «Сукин сын»: Роналду обозвал тренера «Ювентуса» и уехал со стадиона до конца матча с «Миланом»
- 17:37 В Киеве изменены маршруты и график троллейбусов и трамваев
- 17:27 Россия — оккупант: в сеть выложили показательные фото из Тбилиси
- 17:15 Королеву Елизавету назвали "фанаткой" Кейт Миддлтон
- 17:11 Не Зеленский, и даже не Путин: украинцы назвали своего любимого президента
- 16:53 Дело Марченко: в сеть попала странная переписка представителя ГБР
- 16:45 Киевлян предупредили о надвигающемся тумане
- 16:40 Эксперт назвал 10 неприятностей, ждущих Украину в случае продления моратория на продажу сельхозугодий
- 16:28 Бесплатно проверить здоровье в Киеве: названы адреса на ближайшие дни
- 16:27 РосСМИ запустили фейк об обстреле российских журналистов на Донбассе, и сами же его опровергли
- 16:20 Собака прославилась в сети благодаря необычной позе, в которой спит
- 16:09 Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака
Не Зеленский, и даже не Путин: украинцы назвали своего любимого президента
Среди всех лидеров иностранных государств наиболее теплые чувства украинцы испытывают к президенту Беларуси Александру Лукашенко. И пока рейтинги украинского президента снижаются, уровень симпатии к белорусскому лидеру показательно стабилен — 66%.
Как показало исследование социологической группы «Рейтинг», больше всего Лукашенко любят украинцы старшего возраста с низким доходом. Что касается географии, то больше всего сторонников «Бацька» имеет в южной и восточной части Украины — регионах, наиболее отдаленных от Беларуси.
Хуже всего украинцы относятся к Владимиру Путину. В негативном отношении признались 71% опрошенных, хотя нашлось в Украине и 15% симпатиков хозяина Кремля. Остальные затруднились с ответом. В динамике за более чем полтора года отношение к Путину практически не изменилось.
К канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных. Далее в рейтинге симпатий идет президент Польши Анджей Дуда, и к нему отношение постепенно улучшается. Приблизительно равное количество сторонников имеют в Украине президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (39% и 38%). Далее следует большая группа лидеров стран, политику которых украинцы затрудняются оценить — доля симпатиков (28−33%) не сильно отличается от количества затруднившихся с ответом (25−30%). Сюда входят премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Опрос проводился среди взрослого населения Украины путем личного интервью face-to-face. С 29 октября до 4 ноября были опрошены 3000 человек. Ошибка репрезентативности не превышает 1,8%.
Напомним, политические аналитики обратили внимание, что, придя к власти, Зеленский начал копировать стиль поведения своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. Общий стиль был заметен в частых поездках по стране и показательном распекании нерадивых чиновников, а также в манере проведения встреч и совещаний.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Я твой Чебурашка, ты – мой кролик»: появилось видео со свадьбы короля Малайзии и россиянки, которые развелись со скандалом
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.