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Политика

Не Зеленский, и даже не Путин: украинцы назвали своего любимого президента

17:11 11 ноября 2019 287
персонаж
Инф. «ФАКТОВ»

Среди всех лидеров иностранных государств наиболее теплые чувства украинцы испытывают к президенту Беларуси Александру Лукашенко. И пока рейтинги украинского президента снижаются, уровень симпатии к белорусскому лидеру показательно стабилен — 66%.

Как показало исследование социологической группы «Рейтинг», больше всего Лукашенко любят украинцы старшего возраста с низким доходом. Что касается географии, то больше всего сторонников «Бацька» имеет в южной и восточной части Украины — регионах, наиболее отдаленных от Беларуси.

Хуже всего украинцы относятся к Владимиру Путину. В негативном отношении признались 71% опрошенных, хотя нашлось в Украине и 15% симпатиков хозяина Кремля. Остальные затруднились с ответом. В динамике за более чем полтора года отношение к Путину практически не изменилось.

К канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных. Далее в рейтинге симпатий идет президент Польши Анджей Дуда, и к нему отношение постепенно улучшается. Приблизительно равное количество сторонников имеют в Украине президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (39% и 38%). Далее следует большая группа лидеров стран, политику которых украинцы затрудняются оценить — доля симпатиков (28−33%) не сильно отличается от количества затруднившихся с ответом (25−30%). Сюда входят премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Опрос проводился среди взрослого населения Украины путем личного интервью face-to-face. С 29 октября до 4 ноября были опрошены 3000 человек. Ошибка репрезентативности не превышает 1,8%.

Напомним, политические аналитики обратили внимание, что, придя к власти, Зеленский начал копировать стиль поведения своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. Общий стиль был заметен в частых поездках по стране и показательном распекании нерадивых чиновников, а также в манере проведения встреч и совещаний.

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