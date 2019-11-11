Браконьер угрожал, что он «из СБУ»: под Киевом убили беременных самок краснокнижных оленей (фото)

Происшествия

В Володарке Киевской области браконьеры безжалостно убили животных, занесенных в Красную книгу — двух самок оленя благородного и маленького детеныша одной из них. Егеря заметили двух охотников и их водителя — те как раз начали грузить туши животных в прицеп своей машины — и задержали браконьеров, вызвав полицию. Причем злоумышенники вели себя нагло и агрессивно. Один из них представился белоцерковским бизнесменом, другой отказался называть фамилию, однако заявил, что он — сотрудник СБУ.

— У нас действительно зарегистрирован этот случай и открыто уголовное производство по статье «незаконная охота», — сообщил «ФАКТАМ» спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович. — На месте происшествия обнаружены трупы трех животных — две взрослые самки оленя и олененок. Однако вскрытие показало, что самки не были беременными. Если бы были, браконьерам грозил бы более суровый штраф. А так, если их вина будет доказана, им грозит изъятие лицензии охотников и штраф. По поводу того, является ли один из правонарушителей сотрудником Службы безопасности Украины, у нас пока данных нет. Сейчас проводится экспертиза их автомобиля, нужно доказать, что следы от их протекторов находились в том месте, где были обнаружены мертвые олени.

— Благородный олень — животное очень редкое и ценное, — объясняет «ФАКТАМ» Анатолий Греков, генеральный директор ООО «Гранохота», курирующего охотничьи угодья, в которых произошло ЧП. — К нам в лесничество небольшое их количество мигрировало совсем недавно, всего три года назад. Мы были очень рады и берегли, кормили, ухаживали за каждым из них, соблюдали решим тишины в том районе — не давали там охотиться. Очень хотелось, чтобы олени привели молодняк и увеличили поголовье в нашем лесу. Когда егеря обнаружили убитых самочек и малыша, у них просто слезы потекли.

— Егерей на той территории всего трое, — объяснила журналист НТН Дарья Мельник, выезжавшая на место происшествия. - И они очень заботятся о диких животных, берегут каждого малыша. Я своими глазами видела, как спокойно олени и маленькие оленята подходят к егерю Ольге Гайнечук. Это не удивительно, ведь многих из них она выкормила с рождения молоком из бутылочки, поэтому животные воспринимают ее как маму. По словам Ольги, убитые самки были кормящими и беременными следующими оленятами.

— Это правда, — соглашается Анатолий Греков. — Несмотря на то, что при вскрытии у самок не были обнаружены крупные эмбрионы, я утверждаю, что они действительно были беременны. Дело в том, что оленям, как и другим парнокопытным, присуща так называемая латентная беременность. Это значит, что они не беременны только первое время после родов. Потом сразу начинается гон, и все самки оказываются покрытыми. Так было и в этот раз — оленей убили сразу после гона.

Убили хладнокровно, заранее все продумав. Действовали профессионалы. В темноте выстрелить так, чтобы каждый выстрел попал животному в сердце — для этого нужен опытный стрелок и профессиональная техника, такая как тепловизор или прибор ночного видения. А также оружие с глушителем — никто из тех, кто стоял в тот момент на дежурстве, не услышал в ночной тишине звука выстрела.

Сделав свое черное дело, убийцы сели в машину и уехали, а избавившись от оружия, вернулись, чтобы забрать трофеи. И вот здесь их увидел один из наших сотрудников — как раз тогда, когда они пытались положить убитого оленя в прицеп. Наш егерь сразу же поднял шум, вызвал полицию, сообщил всем нашим по рации.

Браконьеры улепетывали с выключенными фарами, но мы догнали их, заблокировали несколькими автомобилями и держали до приезда полиции. Тот, который говорил, что он СБУшник, угрожал, что у всех нас будут крупные неприятности. Он даже отводил в сторону приехавшего в опергруппе следователя и грозил, что уволит его, если тот не замнет это дело. А то, как попавшиеся браконьеры объясняли полиции свое присутствие на нашей территории ночью, — это был смех сквозь слезы. Мы, говорят, приехали кукурузу собрать на соседнем поле. Это при том, что на том поле растут только подсолнухи…

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Житомирщине во время конфликта между егерями и браконьерами был убит адвокат Святослав Пархоменко.

Между тем около года назад на въезде в село под Полтавой повесили голову убитого оленя. Таким образом браконьеры пытались запугать несговорчивого руководителя агрофирмы, располагающей охотничьими угодьями.

А под Одессой браконьеры устроили массовую охоту на территории заповедника «Тузловские лиманы».



Фото полиции Киевской области

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter