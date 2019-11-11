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Под Одессой педофила отправили в тюрьму на 5 лет
Любашевский районный суд Одесской области признал виновным и приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за развращение малолетней дочери своего приятеля. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Котовской местной прокуратуре, сотрудники которой поддерживали обвинение в суде в отношении молодого мужчины, подозреваемого в развращении 10-летнего ребенка (ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины).
Следствием установлено, что в ноябре 2018 года 31-летний злоумышленник обманным путем заманил девочку к себе домой и совершил с ней развратные действия. Как уточнил представитель прокуратуры, указанный гражданин был в дружеских отношениях с родителями ребенка. Его хорошо знала девочка, доверяла ему и поэтому безбоязненно зашла в дом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе 64-летнего педофила на пять лет отправили за решетку.
А вот дело в отношении предполагаемого убийцы 11-летней Даши Лукьяненко из Ивановки Одесской области до сих пор не завершено. Подозреваемый — сосед убитой девочки — находится в СИЗО. Местные жители требуют казнить педофила и убийцу.
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