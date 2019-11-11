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Всей Украиной интегрироваться в Россию: в Донецке рассказали, чего ждут от Киева
Опрос людей на улицах оккупированного Донецка подтвердил выводы авторов недавнего социологического исследования в ОРДЛО. Жители оккупированных территорий хотят мира, но сами для этого ничего делать не готовы. Кроме того, население Донецка не видит своего будущего в Украине, даже в качестве региона с особым статусом. Дончане все еще мечтают, что станут частью России, а в идеале — втянут под контроль РФ и всю Украину.
«Реинтеграции в Украину нам не хотелось бы. Мы бы хотели бы реинтегрироваться всей Украиной в Россию. Это наша мечта», — честно призналась жительница Донецка в интервью авторам проекта «Донбасс. Реалии».
Опрошенные дончане убеждены, что мир наступит сам собой: «Нужно только захотеть». Российскую агрессию жители вынесли за скобки и настаивают: для мира стоит лишь «перестать стрелять», «отвести войска» и «сесть за стол переговоров». Что должно обсуждаться на таких переговорах, осталось неясным: в Украине жители Донецка себя уже не видят, хотят быть частью России, но в глубине души понимают неисполнимость своих желаний.
«Только Российская Федерация», «Думаю, что скоро мы будем относиться к России, и мы этого ждем», «Мне бы в Украину не хотелось», «Уже столько крови пролилось, что вместе жить вряд ли получится», — соглашаются с дончанкой ее земляки.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» пообщались с жителями оккупированных территорий и послушали их мнение о разведении сил на Донбассе. Подробно об этом в материале «Вата» в эйфории и ждет россиян".
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