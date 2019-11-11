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Украина

Россиянам без нас никак: Зеленскому подсказали, чем можно надавить на Путина

21:41 11 ноября 2019 266
зеленский и путин
Инф. «ФАКТОВ»

У Украины все еще остались рычаги влияния на Россию, например, таким фактором могут быть возможности украинской газотранспортной системы по транзиту газа в Европу. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

«Если в вопросе газотранспортной системы мы встанем в позу, они в Европу будут поставлять газ ведрами», — подчеркивает Жданов.

А вот надеяться на то, что Путин с Украины переключится на иной фронт, например, на Ближнем Востоке, эксперт не советует. По словам Жданова, кремлевская верхушка вполне готова воевать на нескольких направлениях.

«Он (Путин) будет воевать на несколько фронтов. Для России потеря Украины — это потеря имперского статуса. Еще в 1917 году Ленин говорил: „Наша главная задача — захватить Украину“. Россиянам без нас никак», — подытожил Жданов.

О том, какой сценарий в Кремле приготовили для Украины, читайте в интервью Жданова «ФАКТАМ» «Терактов в метро не будет, но Россия может захватить Украину фактически без боя».

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