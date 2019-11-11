Шоу-бизнес

Прошел первый эфир тренировочного лагеря десятого сезона популярного вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Более ста участников, прошедших кастинги, продолжают бороться за выход в прямые эфиры проекта. С первого же эфира в тренировочном лагере разгорелись настоящие страсти!

Прошел первый эфир тренировочного лагеря десятого сезона популярного вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Более ста участников, прошедших кастинги, продолжают бороться за выход в прямые эфиры проекта. С первого же эфира в тренировочном лагере разгорелись настоящие страсти!

Впервые за историю проекта судьи придумали сложнейшее испытание для участников, успешно прошедших кастинги шоу. Члены жюри вызывали на сцену по пять человек, у каждого из конкурсантов было всего по 30 секунд на то, чтобы исполнить песню на свой выбор. Ее нужно было петь, а капелла, еще и стоя за специальной ширмой, которая закрывала участников от судей. Поэтому никто из членов жюри не знал, кто именно выступает перед ними.

— Думаю, это будет очень легко, — радовалась заданию судья шоу Оля Полякова. — И, если участники не готовы в краткий срок показать свой талант, бывайте здоровы.

— Как можно отличить по голосу людей, которые интересны в целом для «Х-фактора?» — был настроен менее позитивно Андрей Данилко.

Судьи были чрезвычайно строги. Из более 100 участников на этом этапе они оставили только 50, отправив домой в том числе и своих любимчиков.

Так, Оля Полякова не узнала собственного концертного директора Валентина Науменко. На кастингах он покорил женскую часть зала своей манерой исполнения и голосом с хрипотцой. А в тренировочном лагере, когда Настя Каменских во время пения Валентина предположила, что за ширмой концертный директор ее коллеги, Оля Полякова твердо заявила, что ее директор поет лучше. Таким образом, Валентин покинул шоу.

Не впечатлило судей и выступление ученика Иво Бобула Ильи Фишера, а также пение двоих участников, которых так отстаивал на кастингах Игорь Кондратюк — победителя «Шанса» Петра Дмитриченко и Елены Кушнир, которая много лет работала над созданием «Караоке на Майдані». Им тоже пришлось собирать вещи и отправляться домой.

Не могла смириться с вердиктом судей Полина Кьюзи. Она живет в Ливане и пришла на «Х-фактор», чтобы доказать, что жизнь женщины не заканчивается с рождением детей. Но ее вокал на этом этапе не убедил судей.

— Есть хоть какой-то шанс еще? — прямо на сцене плакала она, отказываясь уходить. Но судьи были непреклонны.

В числе счастливчиков, прошедших в следующий этап, оказались Элина Иващенко, которая покорила судей на кастингах.

— Какой крутой ребенок, какой тембр, какая подача. Если она так поет в 17, что она будет делать в 30? — восхищалась тогда Оля Полякова.

Вновь покорил судей и победитель известного вокального шоу Игорь Грохоцкий.

Несмотря на ширму, судьи узнали по голосу военнослужащую Юлию Бордунову, няню детей Оли Поляковой Людмилу Базелюк, экс-ведущего СТБ Георгия Колдуна, яркую группу «Фуджи» и милого парня из села в Сумской области Антона Вельбоя.



Одной из тех, кто попал в топ-50 участников 10-го сезона, стала и Мария Москвитина. Она работает бэк-вокалисткой Натальи Могилевской и уверена, что этот опыт помог ей преодолеть сложные испытания.

Мария Москвитина

— Первый этап тренировочного лагеря был самым сложным, — рассказала «ФАКТАМ» Мария. — Ширма сбила всех с толку, потому что сложно передать эмоцию, не смотря в глаза. Мало того, что ты и без того переживаешь, так еще и это задание выбило из колеи. В таких ситуациях голос ведет себя странно, все могут казаться одинаковыми. Реально было много одинаковых голосов. И только те, у которых есть особая, тембральная, окраска голоса и какой-то опыт на сцене в форс-мажорных ситуациях, смогли пройти дальше.

— Судьи были достаточно строги к участникам.

— Не то слово! Настолько, что ты просто понимал, что ничего не умеешь. Сложно было выбрать песню — у нас было всего 15 минут на подготовку и 30 секунд на то, чтобы спеть. Какой-то пятерке говорят петь украинские песни, других хвалят за выбор англоязычной песни. Я просто не понимала, что выбрать, поэтому спела первое, что пришло в голову. Хотя можно было собраться, помедитировать и выбрать что-то заранее. Конечно, в таких конкурсах хороши украинские песни, в них можно раскрыть голос, показать тембр, диапазон, но в силу нервов ты берешь первое, что пришло в голову. Но, в принципе, думаю, что я неплохо справилась.

После первого конкурса, расслабляться участникам было рано. Ведь их ждало новое испытание. 50 артистов, дошедших до этого этапа, должны были за ночь подготовить песню и исполнить ее перед судьями под аккомпанемент рояля. Помогал им в этом известный пианист и композитор Евгений Хмара. Сложность заключалась еще и в том, что на этот раз конкурсанты не могли выбрать песню на свое усмотрение. В начале этого этапа перед участниками поставили специальный стенд, на нем были приклеены карточки с названием песен. Какую песню сорвал, ту и должен исполнять перед членами жюри. Обмениваться карточками было запрещено.

Несмотря на то, что свои вердикты судьи должны объявлять участникам только после того, как прослушают всех конкурсантов, один из них покорил судей настолько, что те решили не мучить парня ожиданием и сразу же отправили его в следующий этап. Этим счастливчиком стал Юрий Каналош, который в этом году случайно попал на шоу — пришел на кастинги поддержать подругу, а его уговорили выйти на сцену.

А вот появление на сцене другой участницы чрезвычайно удивило членов жюри. Полина Кьюзи, которую судьи выгнали после первого конкурса, втайне заночевала за кулисами и подготовила песню.

— Вы не подумайте… — объясняла Полина. — Я уважаю ваше мнение, но осталась сделать что-то, что, возможно, его изменит.

Дадут ли судьи Полине второй шанс, будет понятно лишь на следующем эфире. Как и то, кто же войдет в состав 24 лучших вокалистов и поборется за место в прямых эфирах.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что звезда 90-х Марина Одольская потрясла судей на завершающем кастинге 10-го сезона «Х-фактора».

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