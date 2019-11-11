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В Стамбуле нашли мертвым основателя организации "Белые каски"

22:15 11 ноября 2019 133
белые каски
Инф. «ФАКТОВ»

В Турции в Стамбуле был найден мертвым основатель организации Mayday Rescue Джеймс Ле Мезюрье. Британец и его организация в последние годы активно участвовали в оказании помощи раненым в ходе военных действий в Сирии. Мезюрье и его соратники тренировали волонтеров-спасателей организации «Белые каски» (второе название — «Гражданская оборона Сирии»).

Ле Мезюрье был найден рядом со своим домом в центральном районе Стамбула, где живут дипломаты и другие высокопоставленные лица. Известно, что британец получил многочисленные переломы. Mayday Rescue подтвердила факт смерти своего основателя, но просит пока не строить версии о причинах его гибели.

«Джеймс посвятил свою жизнь помощи гражданским лицам в чрезвычайных ситуациях в зоне конфликтов и стихийных бедствий. Нигде влияние его важной работы не ощущалось так сильно, как в Сирии, где Mayday поддерживает сеть добровольцев-спасателей „Гражданская оборона Сирии“, также известную как „Белые каски“. Их работа спасла бесчисленное количество гражданских лиц, пострадавших в результате конфликта», — говорится в заявлении организации.

Ранее «ФАКТЫ» писали о текущей ситуации в Сирии и о переломном моменте в сирийском конфликте. Подробно об этом в материале «Армия Асада заняла военные базы, спешно брошенные американцами в Сирии».

Фото hurriyetdailynews.com

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