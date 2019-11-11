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Известная украинская легкоатлетка вышла замуж за чемпиона по кикбоксингу (фото)
Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров и чемпионка II Европейских игр в Минске-2019 легкоатлетка Наталия Прищепа вышла замуж.
Ее избранником стал также известный спортсмен, чемпион мира и Европы по кикбоксингу Роман Кроль. Свадьба прошла в Ровно, откуда родом и где проживают оба спортсмена.
Отметим, что два года назад Кроль пережил микроинсульт (аневризму сосудов головного мозга), и на срочную операцию для титулованного земляка, на тот момент уже работавшего в качестве тренера с детьми, собирали всем городом. В итоге благодаря неравнодушным людям болезнь удалось побороть и сейчас Роман живет полноценной жизнью, продолжая тренерскую деятельность.
Что касается отношений с Прищепой, то первое время легкоатлетка не предавала огласке тот факт, что они с Романом уже пара, но уже начиная с мая нынешнего года активно размещала совместные фотографии с Кролем на своей странице в Instagram.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Александр Зинченко сделал предложение журналистке Владе Седан.
Фото XSPORT, Instagram Натальи Прищепы
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