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Спорт

Известная украинская легкоатлетка вышла замуж за чемпиона по кикбоксингу (фото)

22:41 11 ноября 2019 162
Известная украинская легкоатлетка вышла замуж за чемпиона по кикбоксингу (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров и чемпионка II Европейских игр в Минске-2019 легкоатлетка Наталия Прищепа вышла замуж.

Ее избранником стал также известный спортсмен, чемпион мира и Европы по кикбоксингу Роман Кроль. Свадьба прошла в Ровно, откуда родом и где проживают оба спортсмена.

Отметим, что два года назад Кроль пережил микроинсульт (аневризму сосудов головного мозга), и на срочную операцию для титулованного земляка, на тот момент уже работавшего в качестве тренера с детьми, собирали всем городом. В итоге благодаря неравнодушным людям болезнь удалось побороть и сейчас Роман живет полноценной жизнью, продолжая тренерскую деятельность.

Что касается отношений с Прищепой, то первое время легкоатлетка не предавала огласке тот факт, что они с Романом уже пара, но уже начиная с мая нынешнего года активно размещала совместные фотографии с Кролем на своей странице в Instagram.

Изначально Прищепа скрывала лицо возлюбленного

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Александр Зинченко сделал предложение журналистке Владе Седан.

Фото XSPORT, Instagram Натальи Прищепы

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