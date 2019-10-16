Влада Седан выходит замуж за Александра Зинченко (фото)

Спорт

Совсем скоро на одного холостяка в украинском футболе станет меньше. После триумфального выступления в матче с Португалией (2:1), благодаря победе в котором сборная Украины гарантировала себе первое место в группе и выход в финальную часть Евро-2020, полузащитник «желто-синих» и английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко решился на ответственный шаг в своей жизни.

Футболист сделал предложение своей девушке, известной журналистке Владе Седан. «Самое главное „ДА“ в моей жизни», — написал Александр на своей странице в Instagram под фотографией, на которой он стоит на газоне НСК «Олимпийский» на одном колене и держит коробочку с кольцом в руке, а девушка нежно целует его в губы.

Менее чем за час публикация собрала 150 тысяч «лайков», а также множество комментариев, где пару поздравляют с таким радостным событием.

Не обошлась публикация и без нотки юмора от футболиста, известного своим веселым характером, разместившего немного позже в своих «сториз» вот такой коллаж.

Напомним, что официально стало известно о том, что пара встречается, в июне нынешнего года, когда Зинченко поцеловал журналистку в прямом эфире во время включения после победного матча с Сербией (5:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Седан сфотографировалась с Роналду, назвав португальца «легендище».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter