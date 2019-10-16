24.67 / 24.98 27.06 / 27.52
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Влада Седан выходит замуж за Александра Зинченко (фото)

19:29 16 октября 2019 469
Влада Седан выходит замуж за Александра Зинченко (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Совсем скоро на одного холостяка в украинском футболе станет меньше. После триумфального выступления в матче с Португалией (2:1), благодаря победе в котором сборная Украины гарантировала себе первое место в группе и выход в финальную часть Евро-2020, полузащитник «желто-синих» и английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко решился на ответственный шаг в своей жизни.

Футболист сделал предложение своей девушке, известной журналистке Владе Седан. «Самое главное „ДА“ в моей жизни», — написал Александр на своей странице в Instagram под фотографией, на которой он стоит на газоне НСК «Олимпийский» на одном колене и держит коробочку с кольцом в руке, а девушка нежно целует его в губы.

Менее чем за час публикация собрала 150 тысяч «лайков», а также множество комментариев, где пару поздравляют с таким радостным событием.

Не обошлась публикация и без нотки юмора от футболиста, известного своим веселым характером, разместившего немного позже в своих «сториз» вот такой коллаж.

Напомним, что официально стало известно о том, что пара встречается, в июне нынешнего года, когда Зинченко поцеловал журналистку в прямом эфире во время включения после победного матча с Сербией (5:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Седан сфотографировалась с Роналду, назвав португальца «легендище».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Место расстрела Арслана Гусейнова в Киеве

В Киеве расстреляли личного врага Кадырова, на которого покушались два года назад: главные версии

Алла Пугачева

Дерзкая: 70-летняя Пугачева в чулках удивила смелым образом (фото)

Лолита с мужем

Молодой муж Лолиты Милявской год содержал любовницу на деньги жены

Венера в Скорпионе

Венера вошла в знак Скорпиона: что это означает и чем опасно

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер