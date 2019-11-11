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Из скандально известного одесского центра реабилитации сбежали уже 7 детей
В понедельник, 11 ноября, начата проверка расположенного в Одессе областного «Центра социально-психологической реабилитации детей». Ее, по поручению главы ОГА, проводят силами структурных подразделений и общественных активистов. В частности, в состав комиссии вошла правозащитница Инна Белоус и представитель БФ «Корпорация монстров» Александра Тишейкина. Отмечается, что общественников впервые допустили к участию в проверке.
«Проверяется документация заведения, бухгалтерия и финансирование, его техническое обеспечение, учет детей и состояние ведения личных дел. Особое внимание будет уделено проверке задач деятельности центра: социально-психологическое диагностирование, адаптация, реабилитация и правовая поддержка», — сообщили в ОГА.
Результаты работы комиссия должна предоставить до конца недели.
Вместе с тем из одесского городского центра социально-психологической реабилитации детей, сбежали еще трое ребят. О побеге официально сообщает региональный главк Нацполиции (при этом не называется учреждение):
Киевским отделом полиции в г. Одессе разыскиваются Разин Максим 2008 г. р., Степанюк Евгения, 2003 г. р., Разин Даниил, 2005 г. р.
- Приметы: Степанюк Евгении: рост 152 см, волосы темные ниже плеч, глаза темные.
- Приметы: Разина Максима: на вид 11−12 лет, волосы светло-русого цвета, среднего телосложения.
- Приметы: Разина Даниила: на вид 14 лет, худощавый, волосы светлые.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении детей, просьба сообщить по телефонам: 102, (048) 766−90−34, (048) 766−89−98.
Как подтвердил «ФАКТАМ» информированный источник в правоохранительных органах, речь идет о скандально известном детском центре, расположенном в Киевском районе Одессы, на улице Героев Крут. Оттуда неделю назад сбежали еще четверо воспитанников.
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