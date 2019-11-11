Появилось первое видео из квартиры российского профессора-убийцы Соколова

Мир

В Санкт-Петербурге (Россия) продолжается расследование дела об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Единственным подозреваемым стал доцент того же вуза Олег Соколов. Следователи, побывав на квартире у историка, где предположительно и было совершено убийство, подтвердили крайнюю эксцентричность преподавателя.

В квартире было обнаружено множество исторических экспонатов, а гостиная превратилась в филиал музея. В комнате были найдены рыцарские латы, военные мундиры с эполетами, бюст Наполеона. Слухи, что Соколов маниакально преклонялся перед личностью французского императора, вполне могут оказаться реальностью.

Напомним, студентка Ещенко писала вместе с Соколовым работу о личности Наполеона. Предполагается, что убийство было совершено 7 ноября на почве ссоры. 9 ноября 63-летний доцент был выловлен из реки Мойки. В рюкзаке у него нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет. 11 ноября по итогам судебного заседания Соколов был взят под стражу на два месяца как подозреваемый в убийстве.

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