Бывший чиновник НБУ Писарук задержан по делу о разграблении 1,2 млрд грн кредитов, — экс-нардеп

Украина

Бывший первый заместитель председателя Нацбанка Александр Писарук задержан сотрудниками НАБУ в числе подозреваемых по делу аграрного олигарха Олега Бахматюка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

«НАБУ задержало бывшего первого заместителя председателя Нацбанка Александра Писарука по делу аграрного олигарха Олега Бахматюка»,— пишет он.

Бывший народный избранник отмечает, что Писарук проходит по делу о разграблении рефинансирования 1 миллиарда 200 миллионов гривен, которое было выделено одному из банков Бахматюка — ПАО «VAB Банк».

Речь идет о стабилизационном кредите НБУ, выданном «VAB Банку» в 2014 году.

По информации Лещенко, Бахматюк внес залог, меньше требуемой суммы для получения кредита от НБУ в 1,2 млрд грн, после чего деньги были выведены из банка. Бахматюк бежал из Украины.

11 ноября на странице НАБУ в социальной сети появилась информация о том, что детективы НАБУ и САП задержали семь человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО «ВиЭйБи Банк». Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО «ВиЭйБи Банк» и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами «ВиЭйБи Банка». Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Косвенно арест Писарука подтвердила и бывший глава НБУ Валерий Гонтарева. Так, в комментарии изданию НВ она отметила, что возможное задержание главы правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука связано с его работой в Нацбанке.

Напомним, что Александр Писарук в 2014—2915 годах был первым заместителем главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. С 1997 года он работал в банке ING, в котором в течение 2010−2014 годов был региональным руководителем в Центральной и Восточной Европе. В августе 2019 года Писарук пришел в «Райффайзен Банк Аваль».

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