«Будущий модельер»: Лиза Галкина удивила новым талантом

Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина радует поклонников звездного семейства своими многочисленными талантами, о чем ее родители с гордостью рассказывают в сети.

В этот раз папа Максим решил поделиться с фанатами рисунками дочери. Юморист подчеркнул, что из-под руки ребенка выходят не обычные котики, цветочки или домики, которые любят изображать дети в шестилетнем возрасте.

К его удивлению, Лиза нарисовала стильный комбинезон и сарафанчик.

«Будущий модельер! Горжусь!» — отметил юморист.

Восторженные поклонники в один голос отметили, что у них нет ни малейшего сомнения в блестящем будущем дочери Примадонны. Ведь пятилетняя девочка обладает всеми качествами, которые необходимы для шоу-бизнеса: умна, артистична, обаятельна, красива.

При этом имеет таланты во многих сферах.

К примеру, недавно написала и «опубликовала» свою первую книгу — о похождениях золотого щенка, которая сразу заслужила лестные рецензии у звезд — Полины Гагариной, Алики Смеховой, Ирины Дубцовой.

Напомним, Лиза и Гарри родились у Максима Галкина и Аллы Пугачевой 18 сентября 2013 года. Двойняшек выносила и родила суррогатная мать. Поклонники отмечают, что Гарри очень похож на папу, а Лиза — на маму.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Лиза Галкина поражает своей непосредственностью, артистизмом и недетскими умозаключениями. Так, она смогла в очередной раз удивить сеть в ролике, который появился в сети. На нем девочка доказывает Алле Борисовне, что ей обязательно нужно плавать и приводит свои аргументы, рассказывая о пользе соленой воды.

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