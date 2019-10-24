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Ты делаешь плохо: маленькая дочь Пугачевой отчитала ее (видео)
Маленькая дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза, которая поражает своей непосредственностью, артистизмом и недетскими умозаключениями, в очередной удивила сеть. На странице девочки в Instagram появился новый ролик, в котором она отчитывает звездную мать за то, что та не купается в море. Шестилетняя Лиза доказывает Алле Борисовне, что ей обязательно нужно плавать и приводит свои аргументы, рассказывая о пользе соленой воды.
«Мама, ты сама себе делаешь плохо», — сокрушается Лиза и советует Алле плавать на глубину, чтобы исцелиться. Рецепт здоровья от девочки довольно прост, но эффективен: чтобы быть здоровым, нужно хорошенько искупаться в море, затем хорошо поспать.
Подписчиков растрогали слова Лизы и ее забота о маме.
«Господи, ну откуда такие мозги?» «Аллочка понимает, что это чудо, а не дите», «Какая заботливая малышка! заботится о маме… умничка», «Солнышко, такая рассудительная, заботливая. Лапочка», — пишут в комментариях.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».