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Шоу-бизнес

Ты делаешь плохо: маленькая дочь Пугачевой отчитала ее (видео)

12:21 24 октября 2019 395
Алла Пугачева с дочерью Лизой
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Маленькая дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза, которая поражает своей непосредственностью, артистизмом и недетскими умозаключениями, в очередной удивила сеть. На странице девочки в Instagram появился новый ролик, в котором она отчитывает звездную мать за то, что та не купается в море. Шестилетняя Лиза доказывает Алле Борисовне, что ей обязательно нужно плавать и приводит свои аргументы, рассказывая о пользе соленой воды.

«Мама, ты сама себе делаешь плохо», — сокрушается Лиза и советует Алле плавать на глубину, чтобы исцелиться. Рецепт здоровья от девочки довольно прост, но эффективен: чтобы быть здоровым, нужно хорошенько искупаться в море, затем хорошо поспать.

Подписчиков растрогали слова Лизы и ее забота о маме.

«Господи, ну откуда такие мозги?» «Аллочка понимает, что это чудо, а не дите», «Какая заботливая малышка! заботится о маме… умничка», «Солнышко, такая рассудительная, заботливая. Лапочка», — пишут в комментариях.

Ранее Алла Пугачева назвала своих детей акулами шоу-бизнеса.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что певец Сергей Лазарев показал подросшую дочь Анну. Девочка очень похожа на своего старшего брата Никиту.

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