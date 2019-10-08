«Актриса в маму!» Дочь Аллы Пугачевой поразила своим артистизмом

Шоу-бизнес

Муж Примадонны Максим Галкин любит делиться в своем Instagram видеороликами, главными героями которых становятся их дети с Аллой Пугачевой.

Юморист знает, как сильно публика любит видео с участием его детей и превращает каждый ролик в мини-сериал о Лизе и Гарри. Интерес к ним у поклонников не меньше, чем к звездным родителям, поэтому видео собирают огромное количество просмотров.

Хотя, возможно, таким образом Максим пытается «раскрутить» свой аккаунт.

В этот раз Галкин разметил небольшое видео с дочерью Лизой.

В ролике девочка самозабвенно танцует: сначала на фоне стены, где очень забавно отражает ее тень «с ушками», а потом уходит дальше на «сцену».

«Артистка, вся в маму растет!» «Как естественно держится, уже сейчас можно на сцену отправлять!», «Они сделали мой день», «Максим, вы нам дарите море позитива!», «Что-то из серии «индейцы в прерии делают зарядку», «Жизнерадостность Лизы завораживает», «На эту девочку можно смотреть бесконечно», «Красотка Лиза, как всегда бесподобна» — умиляются поклонники.

Впрочем, вряд ли кто будет отрицать, что Лиза многое взяла у мамы — все у нее получается легко, красиво и весело. В этом поклонники семьи Аллы Пугачевой убеждались не раз. Так, недавно Максим Галкин показал, как его дочка делает попытки заниматься йогой. Вероятно, она несколько раз наблюдала за тем, как взрослые практикуют этот вид физической активности.

Кроме того, Лиза безумно обаятельна и совсем не стесняется камеры, чем и завоевывает сердца фанатов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина удивила талантом «сказочницы».

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