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Происшествия

Пришлось делать аборт: под Николаевом изнасиловали 14-летнюю школьницу

4:59 12 ноября 2019 79
Изнасилование
Инф. «ФАКТОВ»

В Арбузинском районе Николаевской области в отношении 14-летней школьницы были совершены действия насильственного характера. Об этом правоохранителям заявила мать девочки, говорится в сообщении отдела коммуникации полиции области.

По словам женщины, когда дома не было взрослых, с ее дочерью вступил в половые отношения 27-летний знакомый, притом против воли девушки.

О том, что произошло, несовершеннолетняя никому не сказала. Только в связи с ухудшением состояния самочувствия девочки родные узнали от врачей, что она беременна. По решению матери потерпевшей искусственно прервали беременность.

Злоумышленника, жителя соседнего села, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, доставили в Арбузинский отдел полиции. Сейчас с ним общаются следователи. Под процессуальным руководством прокуратуры решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 УПК Украины.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УКУ «Изнасилование несовершеннолетнего». Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы. Продолжается расследование, в ходе которого будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Никополе сироту, родившую в 14 лет, лишили ребенка, имущества и соцвыплат.

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