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Общество и люди

Друзья раззадоривали и не пытались разнять: в Харькове школьницы устроили жуткую драку (видео)

7:36 12 ноября 2019 309
драка
Инф. «ФАКТОВ»

Новый случай жестокой драки между девочками-подростками зафиксирован в Харькове. Школьницы схлестнулись прямо на улице, Девушки лупили друг друга по голове, более сильная повалила свою жертву на землю и там продолжала наносить удары.

Драка была устроена в присутствии группы подростков. Те не пытались разнять дерущихся, а лишь фиксировали происходящее на мобильные телефоны. Как и в других похожих случаях, некоторые «папарацци» пытались раззадорить девушек для более эффектного видео в соцсетях. На записи слышны призывы «За волосы держи», «Ногами работай».

Видео содержит нецензурную лексику


Напомним, ранее в Ивано-Франковске группа девушек-подростков жестоко избили свою ровесницу, чтобы сделать ее посмешищем. А в Бердичеве от агрессивных школьников досталось не только ученице, но и ее маме, прибежавшей на помощь.

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