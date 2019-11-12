«Денежное» полнолуние: как оно отразится на всех знаках зодиака

Стиль жизни

Нас ждет очередное полнолуние, которое астрологи уже прозвали «денежным». Оно произойдет 12 ноября в 13:38 по Гринвичу или 15:38 по киевскому времени. О том, чего ждать от него жителям Земли, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок (ранее она назвала благоприятные и опасные дни ноября).



«Полнолуние в Тельце является скоропомощным, оно воплощает в жизнь мечты практически мгновенно»

— Основной момент, на который стоит обратить внимание, — это то, что нынешнее полнолуние пройдет в знаке Тельца, — говорит Валентина. — Он является знаком Земли. Телец отвечает за наше материальное благополучие, поэтому этот знак и называют «денежным». В это время мы сможем изменить свое материальное положение к лучшему. Главное — не упустить счастливые шансы, которые получим.

— Значит ли это, что на всех нас прольется денежный дождь?

— Не совсем так. Скорее, полная Луна в этом знаке покажет, сколько денег нужно каждому из нас, и, возможно, даст понять, как нам их получить. Худшее, что мы можем сделать в это время, — сидеть и ждать, что все наши мечты и желания осуществятся сами по себе. Хотите чего-то добиться? Действуйте! Успех будет сопутствовать только активным людям. Впрочем, это не значит, что нельзя загадывать желания и визуализировать их, рисуя в воображении нужные картины и максимально детализируя их. Надо обязательно уделить время таким практикам, и, если вы все сделаете правильно, будьте готовы к тому, что все загаданное исполнится очень быстро. Полнолуние в Тельце является скоропомощным, оно воплощает в жизнь мечты практически мгновенно — в течение нескольких дней, максимум недель.

— Мечтать можно только о денежном благополучии?

— К материальному миру также относятся профессиональные вопросы, которые мы решаем в этой жизни, и состояние нашего тела — как его здоровье, так и болезни, от которых мы страдаем. Стоит воспользоваться мощной энергией, которую в это время посылает на Землю Луна, чтобы улучшить свою жизнь и в этих направлениях. Кстати, идти эта энергия будет не один, а три дня подряд — вплоть до 13 ноября включительно.

— Отразится ли нынешнее полнолуние на наших отношениях с другими людьми?

— Еще и как! Например, если вы с кем-то поссорились, с тех пор прошло время, страсти улеглись и вы хотели бы помириться, да не знаете как, время для этого пришло. Вопреки нашим представлениям о полной Луне, которая делает людей злыми, агрессивными и способными на неадекватные поступки, полнолуние в знаке Тельца, скорее, облагородит окружающих. Они станут более доброжелательными и открытыми, поэтому с большей готовностью пойдут навстречу друг другу. Правда, боюсь, что совсем без вспышек эмоций обойтись не удастся, Тельцу они свойственны, но общей картины они не испортят.

В это время можно также найти ответ на давно мучающий вас вопрос, он может неожиданно прийти как будто бы сам по себе. Например, вы случайно встретите старого друга и он скажет нужные вам слова или вы прочтете их в раскрытой наугад книге. Такие случаи — не что иное, как знаки судьбы, поэтому относиться к ним нужно крайне внимательно — фиксировать и запоминать.

— На что еще следует обратить внимание?

— На то, что за день до этого — 11 ноября — произошло событие, о котором мы уже говорили, — затмение Солнца Меркурием. Помимо прочих последствий, это еще и время, когда воплощаются в жизнь мечты и идеи, кажущиеся фантастическими. Правда, в нашем случае свой отпечаток на ход вещей оказывает тот факт, что Меркурий находится в ретроградном движении. Это дает нам возможность оценивать происходящее не с фантастической, а с реалистической точки зрения. Так, думая о том или ином желании, мы понимаем, есть у него шансы на воплощение в жизнь или нет. Можно сказать, что ретроградный Меркурий лишает нас пустых, а потому напрасных иллюзий. Поэтому, выбирая из двух желаний, стоит остановиться на том, которое объективно может быть исполнено. Так, если вы с одинаковым удовольствием владели бы самолетом и автомобилем, выбрать стоит то, на что у вас хватит денег. Даже если у вас их недостаточно для любой из этих покупок, собрать недостающее количество на автомобиль для вас, скорее всего, реально, а на самолет — нет.

«У Тельцов начнется белая полоса, а у Близнецов и Водолеев возможны приятные перемены материального свойства»

— Чем это новолуние отличается от других?

— Полнолуние 12 ноября хорошее время для того, чтобы позаботиться о своем здоровье, особенно если вы давно о нем не вспоминали. Кому-то нужно посетить врача, кому-то — если, конечно, есть такая возможность, — съездить на отдых в санаторий или хотя бы погулять по парку или лесу, благо погода этому благоприятствует. Вообще, желательно доставить себе удовольствие, сделав то, что любите и чем привыкли жертвовать ради других: побывать в парикмахерской не потому, что вы там давно не были, а потому, что хотите сделать себе приятное. Купить новое платье, о котором давно мечтали. И даже съесть пирожное, хоть это и вредно для фигуры, но одно-то можно.

— Как отразится полнолуние на разных знаках зодиака?

— Именинниками, разумеется, будут Тельцы — можно сказать, что с этого времени в их жизни начнется белая полоса — преимущественно это будет касаться материального благополучия. То же самое можно сказать о Близнецах и Водолеях: в их жизни тоже возможны приятные перемены материального свойства. Рыбы должны понимать, что их счастье и достаток — в их руках: им не стоит ждать милости от природы. Стрельцам нужно быть внимательными к идеям, которые появятся в это время, одна из них окажется весьма перспективной. Львы и Весы — особенно те из них, кто в последнее время не мог похвастаться миром в семье, — смогут наладить отношения с близкими людьми. Овнам звезды рекомендуют сосчитать до ста и только потом что-то говорить или делать. Скорпионам и Козерогам при решении важных вопросов нужно прислушиваться к внутреннему голосу и ни в коем случае ему не противоречить. Девы и Раки даже не почувствуют, что в атмосфере что-то происходит.

Ранее Валентина Виттрок рассказала «ФАКТАМ», что большая часть ноября пройдет под знаком Скорпиона. О том, что представляют собой рожденные под ним люди и что их ждет в ближайшем будущем, читайте здесь.

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