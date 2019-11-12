«Танки НАТО не пройдут»: сеть насмешило пафосное открытие пластикового моста в России (фото)

Мир

В России в селе Елентово (Татарстан) был помпезно открыт мост через реку Шешма. Мост оказался пластиковым и на зиму будет убираться, а значит, в самый тяжелый период жителям, чтобы попасть на другой берег реки придется по старинке шагать три километра до ближайшей переправы.

Моста жители населенного пункта ждали более двадцати лет: река делила населенный пункт надвое, и сообщение между правобережной и левобережной частью села было крайне затруднительным.

Стоимость строительства оценена в два миллиона рублей (более 30 тыс. долларов), работы выполняла турецкая фирма, а открывали объект с музыкой, шариками и речами высокопоставленных чиновников.

Сразу после открытия мост был высмеян в соцсетях. Особого внимания удостоились технические характеристики. 95-метровая переправа получилась очень узкой: всего два метра в ширину.

А ненадежность и «одноразовость» моста многие считают в некоторой степени достоинством.

Напомним, ранее в России с помпой открыли убогую школьную аллею за полмиллиона рублей, а в Удмуртии устроили торжественную церемонию открытия воображаемой дороги и потратили на торжества больше средств, чем на ремонт трассы.

Фото oldLentach/Twitter

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