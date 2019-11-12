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Шоу-бизнес

Тренер «Зважених та щасливих» стал судьей «Танцев со звездами»: что произошло

11:40 12 ноября 2019 73
Иракли Макацария
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Грузинский телеведущий и бизнесмен, тренер самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» (СТБ) Иракли Макацария стал судьей грузинского шоу «Танці з зірками». Известно, что два года назад Иракли участвовал в шоу и дошел тогда до финала. Ранее самая яркая участница «Зважених…» призналась, что «Иракли Макацария поменял многое в моей голове».

Первый раз танцевальные способности Макацарии украинские зрители увидели в проекте «Холостяк», когда он танцевал для победительницы Алены Лесык. После этого его пригласили участвовать в грузинской версии «Танцев со звездами», а затем и в украинской.

В прошлом сезоне «Танців з зірками» Иракли стал в пару с Яной Заец и дошел до полуфинала. В нынешнем сезоне «Танців» Иракли вышел на паркет вместе с парой Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

Среди судей этого сезона в Грузии — Хоакин Кортес, известный испанский танцор фламенко, хореограф и актер.

— Открылся девятый сезон «Танцев со звездами» в Грузии, — сказал Иракли. — Это был очень важный день, так как танцы не покидают меня. Теперь я выступаю в новом амплуа — постоянного члена жюри.

Ранее тренер «Зважених…» Иракли Макацария признался «ФАКТАМ, что ему всегда было трудно набирать вес.

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