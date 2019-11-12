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Осеннее обострение: сеть возмутила опасная выходка парня в киевском метро (видео)
В Киеве у зацеперов появилось новое опасное развлечение. Теперь экстремалы не просто цепляются сзади к вагону, а устраиваются на вагонной сцепке, на порядок сокращая шансы на выживание при резком торможении состава.
Молодого экстремала засняли на видео пассажиры поезда. Мужчина, судя по всему, остался доволен произведенным эффектом.
В сети считают, что киевские зацеперы — достойные кандидаты на премию Дарвина.
Напомним, ранее в комментарии «ФАКТАМ» пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон рассказала, что в столичной подземке периодически выявляют зацеперов, но их не так много, как, например, на железной дороге. «На каждой станции на перроне у нас полиция, дежурная… В метро убежать сложнее», — объясняют представители метрополитена.
Молодые зацеперы рассказали «ФАКТАМ», что пассажиры метро реагируют на них по-разному: некоторые возмущаются, другие аплодируют и хвалят.
Весной текущего года в метро на станции «Печерская» были пойманы двое молодых людей, 18 и 19 лет, которые пытались зацепиться за поезда, а оттуда прыгали на рельсы. Свои трюки экстремалы снимали на телефон.
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