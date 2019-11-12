Самый вкусный супчик сезона: легкий рецепт (фото)

В прохладный осенний день хорошо подкрепиться супчиком. Вкусным, ароматным, горяченьким. Рецептом лакомства с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Молдовы Вероника Чокинэ.

— Суп из тыквы и красной чечевицы нравится даже маленьким капризным детям, — говорит Вероника Чокинэ. — А взрослые от него в восторге. Поделюсь рецептом.

Тыквенный суп с красной чечевицей

Для приготовления 6—8 порций понадобятся такие ингредиенты:

Тыква — 300 г

Чечевица — 150 г

Морковь — 1 шт

Лук репчатый — 1 шт

Картофель — 2 шт

Сладкий красный перец — 1 шт

Масло оливковое — 2 ст. л

Зелень — по вкусу

Соль, специи — по вкусу

Вода или мясной бульон — 1,5 л

Нарезать тыкву кусочками и посыпать щепоткой соли, перцем, орегано. Затем добавить оливковое масло. И запечь в духовке при температуре 180 градусов.

Параллельно варим до готовности чечевицу с картофелем, морковью, луком и сладким перцем в небольшом количестве воды с добавлением душистого перца и соли. Красная чечевица готовится очень быстро.

Добавить к чечевице готовую тыкву и все это измельчить при помощи блендера. Доливаем оставшуюся воду или бульон, доводя суп до нужной консистенции. Ставим на огонь, доводим до кипения. В конце добавляем сушеную или свежую зелень.

Подавать с гренками и сливочным сыром. Для приготовления гренок белый хлеб нарезать кубиками, добавить специи, масло оливковое, соль по вкусу и отправить сушиться в духовку.