- 12:19 Смерть украинцев в холодильнике в Польше: появились новые данные
- 12:16 Скромный чайник продали на аукционе за миллион долларов
- 12:10 Сильный ветер и дождь в Закарпатье: синоптик рассказала о погоде 14 ноября
- 12:07 В маленьком городке на границе с Украиной открыли бар в честь Макгрегора
- 12:02 Закон о легализации игорного бизнеса написан в интересах букмекеров – эксперт
- 11:55 Землю на два дня накроет магнитная буря: названы опасные даты
- 11:52 Обладатель футбольной премии Golden Foot оставил отпечаток ног на Аллее чемпионов в Монте-Карло
- 11:50 Двуликий котенок выжил вопреки прогнозам и счастлив, поселившись в семье ветеринара
- 11:41 Самый вкусный супчик сезона: легкий рецепт
- 11:39 Курс доллара снова упал: что будет с валютой через неделю
- 11:32 ГБР получила доступ к секретам ВСУ
- 11:28 У Данилко отреагировали на слухи о сердечном приступе
Самый вкусный супчик сезона: легкий рецепт (фото)
В прохладный осенний день хорошо подкрепиться супчиком. Вкусным, ароматным, горяченьким. Рецептом лакомства с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Молдовы Вероника Чокинэ.
— Суп из тыквы и красной чечевицы нравится даже маленьким капризным детям, — говорит Вероника Чокинэ. — А взрослые от него в восторге. Поделюсь рецептом.
Тыквенный суп с красной чечевицей
Для приготовления 6—8 порций понадобятся такие ингредиенты:
Тыква — 300 г
Чечевица — 150 г
Морковь — 1 шт
Лук репчатый — 1 шт
Картофель — 2 шт
Сладкий красный перец — 1 шт
Масло оливковое — 2 ст. л
Зелень — по вкусу
Соль, специи — по вкусу
Вода или мясной бульон — 1,5 л
Нарезать тыкву кусочками и посыпать щепоткой соли, перцем, орегано. Затем добавить оливковое масло. И запечь в духовке при температуре 180 градусов.
Параллельно варим до готовности чечевицу с картофелем, морковью, луком и сладким перцем в небольшом количестве воды с добавлением душистого перца и соли. Красная чечевица готовится очень быстро.
Добавить к чечевице готовую тыкву и все это измельчить при помощи блендера. Доливаем оставшуюся воду или бульон, доводя суп до нужной консистенции. Ставим на огонь, доводим до кипения. В конце добавляем сушеную или свежую зелень.
Подавать с гренками и сливочным сыром. Для приготовления гренок белый хлеб нарезать кубиками, добавить специи, масло оливковое, соль по вкусу и отправить сушиться в духовку.
— Какую тыкву лучше взять для супа?
— Я предпочитаю сладкие мясистые сорта.
Ранее шеф-повар с мировым именем Эктор Хименес-Браво рассказал, как правильно готовить блюда из тыквы.
А рецептом вкусного осеннего супа с семечками и хрустящим багетом с «ФАКТАМИ» поделилась английский кулинар Диана Озола.
Фото из альбома Вероники Чокинэ
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!