24.29 / 24.53 26.68 / 27.07
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Самый вкусный супчик сезона: легкий рецепт (фото)

11:41 13 ноября 2019 217
гарбузовий суп
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

В прохладный осенний день хорошо подкрепиться супчиком. Вкусным, ароматным, горяченьким. Рецептом лакомства с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Молдовы Вероника Чокинэ.

Суп из тыквы и красной чечевицы нравится даже маленьким капризным детям, — говорит Вероника Чокинэ. — А взрослые от него в восторге. Поделюсь рецептом.

Тыквенный суп с красной чечевицей

Для приготовления 6—8 порций понадобятся такие ингредиенты:

Тыква — 300 г

Чечевица — 150 г

Морковь — 1 шт

Лук репчатый — 1 шт

Картофель — 2 шт

Сладкий красный перец — 1 шт

Масло оливковое — 2 ст. л

Зелень — по вкусу

Соль, специи — по вкусу

Вода или мясной бульон — 1,5 л

Нарезать тыкву кусочками и посыпать щепоткой соли, перцем, орегано. Затем добавить оливковое масло. И запечь в духовке при температуре 180 градусов.

Параллельно варим до готовности чечевицу с картофелем, морковью, луком и сладким перцем в небольшом количестве воды с добавлением душистого перца и соли. Красная чечевица готовится очень быстро.

Добавить к чечевице готовую тыкву и все это измельчить при помощи блендера. Доливаем оставшуюся воду или бульон, доводя суп до нужной консистенции. Ставим на огонь, доводим до кипения. В конце добавляем сушеную или свежую зелень.

Подавать с гренками и сливочным сыром. Для приготовления гренок белый хлеб нарезать кубиками, добавить специи, масло оливковое, соль по вкусу и отправить сушиться в духовку.

— Какую тыкву лучше взять для супа?

— Я предпочитаю сладкие мясистые сорта.

Ранее шеф-повар с мировым именем Эктор Хименес-Браво рассказал, как правильно готовить блюда из тыквы.

А рецептом вкусного осеннего супа с семечками и хрустящим багетом с «ФАКТАМИ» поделилась английский кулинар Диана Озола.

Фото из альбома Вероники Чокинэ

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсии пересмотрят в декабре: кто останется без повышения

Потап и группа MOZGI

В семье Потапа ждут пополнения

Егор Кончаловский

Кончаловский тайно женился (фото)

Кот Квилти

Свободолюбивого кота посадили в одиночную камеру за то, что выпускает на волю других кошек приюта (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер