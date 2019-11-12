Украина

Пять квартир и две фирмы: что известно о новом главе Полтавской ОГА Олеге Синегубове

Во вторник, 12 ноября, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов представил в Полтаве нового руководителя областной госадминистрации Олега Синегубова.

Олегу Синегубову 36 лет, он коренной харьковчанин. По образованию юрист. Трудовую деятельность начинал с должности следователя следственного отделения УМВД на Южной железной дороге. С августа 2008 года работает в Харьковском национальном университете внутренних дел. Сначала был старшим преподавателем кафедры гражданско-правовых дисциплин, позже стал заместителем декана, а с 2015 года и до настоящего времени возглавлял деканат факультета № 6.

В прошлом году Олег Синегубов принимал участие в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, но на письменном тестировании не сумел набрать необходимого количества баллов.

В своей декларации кандидат на должность главы Полтавской госадминистрации Олег Синегубов указал, что владеет четырьмя квартирами в Харькове и одной, приобретенной в прошлом году, — в Киеве. Его супруга Анна Журавлева, сотрудник кафедры Харьковского национального медуниверситета, имеет просторную квартиру в Харькове.

Согласно декларации, Олег Синегубов в прошлом году обзавелся автомобилем Merсedes Benz 2011 года выпуска, а жена уже три года является владелицей Porsche Cayenne 2010 года. У каждого из них есть парковочное место.

Кроме того, семейство имеет в общей сложности 40 тысяч долларов наличными. В декларации указано, что на основном месте работы Олег Синегубов получил за год 290 тысяч гривен, а его супруга — 62 тысячи.

Олег Синегубов указывает, что является собственником двух обществ с ограниченной ответственностью — «Насіння Слобожанщини» и «Синегубов, Соболев и партнеры

По информации Latifundist Media, отец Олега Синегубова Василий Синегубов возглавляет агропромышленный департамент группы «Агротрейд». Кроме того, является директором ООО «Насіння Слобожанщини», основанного его сыном.

Олег Синегубов имеет небольшой политический опыт. Так, с ноября 2012-го по декабрь 2014 года он на общественных началах помогал впоследствии трагически погибшему нардепу Верховной Рады 7-го созыва от «Партии регинов» Ирине Бережной. А во время недавних выборов в парламент был доверенным лицом Алексея Красова, ставшего депутатом ВР от «Слуги народа» по 180-му (харьковскому) округу.

Напомним, 15 марта этого года Петр Порошенко освободил от занимаемой должности главу Полтавской госадминистрации Валерия Головко, подозреваемого в финансовых махинациях. С тех пор обязанности главы области временно исполнял Роман Товстый.

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