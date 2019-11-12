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Клуб потребителей

В Киеве до 17 ноября работают продуктовые ярмарки: адреса

13:19 12 ноября 2019 14
ярмарки
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

До 17 ноября в столице проходят традиционные ярмарки. На продуктовых распродажах, устроенных во всех районах, можно купить разнообразную сезонную продукцию. Предприниматели, представители отечественных мелких агрохозяйств, перерабатывающих предприятий и фермеров предложат разнообразные товары: овощи, фрукты, мед, бакалею, яйца, кондитерские, мясо-молочные продукты, рыбу и многое другое. Обычно ярмарки работают весь световой день, иногда — позже (при искусственном освещении). Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что парковочные талоны в Киеве начали продавать через мобильное приложение.

12 ноября (вторник) распродажи проходят:

  • в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
  • в Дарницком — на улице Е. Харченко, 41−47, на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;
  • в Печерском — на улице Московской, 31/33;
  • в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
  • в Шевченковском районе — в проезде возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера).

13 ноября (среда) торгуют продукцией по адресам:

  • в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
  • в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
  • в Печерском — на улице Б. Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
  • в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

14 ноября (четверг) покупателей ждут в семи районах:

  • в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
  • в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
  • в Печерском — на улице Московской, 31/33;
  • в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
  • в Святошинском — на улице Г. Юры, 5.

15 ноября (пятница) уличная торговля развернется:

  • в Голосеевском районе— на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
  • в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;
  • в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
  • в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
  • в Печерском — в переулке Виноградном, 4−6, пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
  • в Подольском — на улице Полковой, 72;
  • в Соломенском — в переулке Ковальском (между улицами Металлистов и Смоленской);
  • в Шевченковском — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, в пределах улицы Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94, на улице Ружинской, 16−18 (возле сквера).

16 ноября (суббота) сельхозярмарки организованы во всех районах:

  • в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
  • в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улицах С. Лифаря (между улицей Закревского и проспектом Маяковского), Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на бульваре И. Шамо, 2−12;
  • в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
  • в Печерском — на улицах Катерины Билокур и Генерала Алмазова, 6.
  • в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
  • в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
  • в Соломенском — на улице Стадионной (в пределах улиц Митрополита В. Липковского и Богдановской);
  • в Шевченковском районе — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.

17 ноября (воскресенье) сельхозраспродажи предусмотрены:

  • в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);
  • в Дарницком — пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
  • в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Будьте внимательны: Главное управление Госпотребслужбы в Киеве сообщает, что случай заболевания жителя столицыц ботулизмом, возможно, связан с употреблением рыбной продукции, которая была приобретена в «АТБ-МАРКЕТ».

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