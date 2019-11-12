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В Киеве до 17 ноября работают продуктовые ярмарки: адреса
До 17 ноября в столице проходят традиционные ярмарки. На продуктовых распродажах, устроенных во всех районах, можно купить разнообразную сезонную продукцию. Предприниматели, представители отечественных мелких агрохозяйств, перерабатывающих предприятий и фермеров предложат разнообразные товары: овощи, фрукты, мед, бакалею, яйца, кондитерские, мясо-молочные продукты, рыбу и многое другое. Обычно ярмарки работают весь световой день, иногда — позже (при искусственном освещении). Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что парковочные талоны в Киеве начали продавать через мобильное приложение.
12 ноября (вторник) распродажи проходят:
- в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
- в Дарницком — на улице Е. Харченко, 41−47, на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
- в Шевченковском районе — в проезде возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера).
13 ноября (среда) торгуют продукцией по адресам:
- в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
- в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Печерском — на улице Б. Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.
14 ноября (четверг) покупателей ждут в семи районах:
- в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Г. Юры, 5.
15 ноября (пятница) уличная торговля развернется:
- в Голосеевском районе— на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Печерском — в переулке Виноградном, 4−6, пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- в Подольском — на улице Полковой, 72;
- в Соломенском — в переулке Ковальском (между улицами Металлистов и Смоленской);
- в Шевченковском — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, в пределах улицы Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94, на улице Ружинской, 16−18 (возле сквера).
16 ноября (суббота) сельхозярмарки организованы во всех районах:
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах С. Лифаря (между улицей Закревского и проспектом Маяковского), Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на бульваре И. Шамо, 2−12;
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Печерском — на улицах Катерины Билокур и Генерала Алмазова, 6.
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
- в Соломенском — на улице Стадионной (в пределах улиц Митрополита В. Липковского и Богдановской);
- в Шевченковском районе — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.
17 ноября (воскресенье) сельхозраспродажи предусмотрены:
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);
- в Дарницком — пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Будьте внимательны: Главное управление Госпотребслужбы в Киеве сообщает, что случай заболевания жителя столицыц ботулизмом, возможно, связан с употреблением рыбной продукции, которая была приобретена в «АТБ-МАРКЕТ».
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