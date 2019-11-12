Законопроект № 2233, принятый ВР за основу, не согласован с Еврокомиссией, — СМИ

Украина

Законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» № 2233, к принятию которого призвал председатель комитета ВР по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, поддержали фракции «Слуга народа» (233 голосов «за»), «Опозиційна платформа — За життя» (30), депутатская группа «За майбутнє» (15) и 17 внефракционных депутатов. Зато ни одного голоса за этот законопроект не дали фракции «Європейська солідарність», «Голос» и «Батьківщина». Об этом сообщает Obozrevatel.

Во время обсуждения в сессионном зале сопредседатель фракции «Європейська солідарність» Ирина Геращенко отметила, что законопроект № 2233 противоречит директивам Европейского союза.

«Мы ожидали, что будет реакция на вопрос от нашей фракции, как этот законопроект коррелируется с директивами Европейского союза. Мы не услышали об этом ни слова. Мы услышали об отопительном сезоне. Мы не услышали ни одного слова о других вопросах, которые коррелируются с последними решениями Совета безопасности ООН и Верховной Рады Украины предыдущего созыва по стране-агрессору. О том, что сегодня торговля электроэнергией с Россией — на крови», — заявила с трибуны ВР Геращенко.

Против принятия законопроекта выступил и заместитель председателя парламентского Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко. По его словам, против этого законопроекта выступают европейские партнеры Украины.

«Этот законопроект нельзя назвать „О внесении изменений в закон о рынке электроэнергии“. Он об отмене рынке электроэнергии, так правильно назвать. Тезис второй. Когда попал в яму, прежде всего надо перестать копать дальше, это основной завет для всех реформаторов. Сегодня продолжается попытка копать эту яму дальше. Меня очень удивило, когда премьер-министр, который был на этом заседании, сказал, что, по его информации, Еврокомиссия и евроэнергетическое сообщество поддерживают этот законопроект. Это полная ерунда. Есть абсолютно обратной отзыв, который подписан господином Копачем (секретарем европейского Энергетического сообщества. - Авт.)», — проинформировал Кучеренко.

Напомним, ранее Американская торговая палата в Украине призвала снять с рассмотрения законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электроэнергии» (№ 2233), поскольку он отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

Первая энергетическая ассоциации Украины (ПЭАУ) заявила, что принятие этого законопроекта вернет ручное регулирование в электроэнергетике и отменит реформу рынка электроэнергии. Европейская Бизнес Ассоциация выразила обеспокоенность тем, что важные для энергетической отрасли законопроекты были одобрены Комитетом Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ с нарушением регламентных норм.

31 октября президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook написал, что голосование за законопроект № 2233 покажет, сколько депутатов работает в интересах государства, а сколько — в интересах олигарха Коломойского.

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