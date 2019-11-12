Политика

"Россия уже сейчас должна оправдываться": Зеркаль рассказала, когда ждать решения суда ООН по украинско-российскому конфликту

Международный суд ООН обязал Россию до декабря 2020 г. представить в суд свой меморандум с доказательствами того, что она предотвращала и не допускала финансирование терроризма на Донбассе своими должностными лицами. Об этом на брифинге заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль

При этом она отметила, что Москва, скорее всего, продолжит подавать в суд ложную информацию о происхождения оружия боевиков на неподконтрольном Украине Донбассе и террористических актах.

«Конечно, они могут продолжать рассказывать, что оружие и „Грады“ были в шахтах, но все это будет не просто частью российской пропаганды, а они фактически опозорят себя, предоставляя такие доказательства и такую позицию до суда. Суд на основании того, что они предоставят и предоставили мы, будет доходить до своего собственного заключения», — сказала дипломат.

Решения суда она ожидает не ранее 2022−2023 годов, подчеркивая, что точная дата его оглашения станет известна не ранее, чем через год.

Напомним, 8 ноября Международный Суд Правосудия ООН признал, что имеет юрисдикцию в деле Украины против Российской Федерации и отклонил апелляцию РФ.

Комментируя решение суда, в МИД Украины заявили, что эта победа в суде будет имеет значение и в деле о сбитом малайзийском лайнере МН17.

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