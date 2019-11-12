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"Россия уже сейчас должна оправдываться": Зеркаль рассказала, когда ждать решения суда ООН по украинско-российскому конфликту
Международный суд ООН обязал Россию до декабря 2020 г. представить в суд свой меморандум с доказательствами того, что она предотвращала и не допускала финансирование терроризма на Донбассе своими должностными лицами. Об этом на брифинге заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль
При этом она отметила, что Москва, скорее всего, продолжит подавать в суд ложную информацию о происхождения оружия боевиков на неподконтрольном Украине Донбассе и террористических актах.
«Конечно, они могут продолжать рассказывать, что оружие и „Грады“ были в шахтах, но все это будет не просто частью российской пропаганды, а они фактически опозорят себя, предоставляя такие доказательства и такую позицию до суда. Суд на основании того, что они предоставят и предоставили мы, будет доходить до своего собственного заключения», — сказала дипломат.
Решения суда она ожидает не ранее 2022−2023 годов, подчеркивая, что точная дата его оглашения станет известна не ранее, чем через год.
Напомним, 8 ноября Международный Суд Правосудия ООН признал, что имеет юрисдикцию в деле Украины против Российской Федерации и отклонил апелляцию РФ.
Комментируя решение суда, в МИД Украины заявили, что эта победа в суде будет имеет значение и в деле о сбитом малайзийском лайнере МН17.
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