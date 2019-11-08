Первая победа над Россией: МИД Украины отреагировал на решение Международного суда ООН

Украина

В пятницу, 8 ноября, Международный Суд Правосудия ООН признал, что имеет юрисдикцию в деле Украины против Российской Федерации и отклонил апелляцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Несмотря на усилия РФ избежать ответственности за свои многочисленные нарушения международного права, сегодня Суд окончательно отклонил возражения РФ относительно юрисдикции и согласился с Украиной, что ее требования должным образом представлены на рассмотрение Суда», — написала в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Она также добавила, что все требования по финансированию терроризма в Украине и расовой дискриминации в Крыму, будут рассмотрены на слушаниях.

«Это бесспорная победа», — уверена Екатерина Зеленко.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль отметила, что нынешняя победа в суде будет имеет значение и в деле о сбитом малайзийском лайнере МН17.

«По Boeing — это очень важное решение, потому что на самом деле это означает, что Россия будет нести ответственность и должна перед Международным судом оправдываться за то, как она поставляла оружие в Украину и за то, что происходило», — сказала она на брифинге, сообщает УНН.

«По сути и по процедурам Международный Суд ООН имеет юрисдикцию по обеим конвенциям. Это революционная победа. С невероятным преимуществом по голосам. Суду над Россией быть», — написал член украинской делегации Тарас Качка в Facebook.

Ранее сообщалось, что Украина подготовила для ООН резолюцию, которая заставит РФ прекратить оккупацию полуострова.

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