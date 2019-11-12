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НБУ еще больше снизил курс доллара
Нацбанк Украины снова снизил официальный курс доллара США к гривне, установив его на 13 ноября 2019 года на уровне 24,46 гривен. Это на 5 копеек ниже по сравнению с текущим значением. Соответствующая информация размещена на сайте НБУ. Напомним, за прошедшие выходные американская валюта подешевела на 22 копейки.
Официальный курс доллара на 12 ноября установлен на уровне 24,51 грн/доллар, евро — 27,06 грн.
Скрин с сайта НБУ
Напомним, официальный курс основных иностранных валют снижался всю прошлую неделю.
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