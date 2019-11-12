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Происшествия

Нашли в холодильнике для фруктов: в Польше начали расследование жуткой смерти двух украинцев

17:59 12 ноября 2019 825
Полиция Польши
Инф. «ФАКТОВ»

В Польше прокуратура выясняет обстоятельства гибели двух украинцев, тела которых нашли в холодильной камере для хранения фруктов в местности Садковице в Лодзинском воеводстве. Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о трагической гибели украинца в поселке возле Познани. 48-летний мужчина, прибывший на заработки, был сбит автомобилем и скончался на месте.

Как сообщает Европейская правда, тела были обнаружены в воскресенье, 10 ноября, Дежурный офицер полиции получил сообщение от владельца фруктового склада в Садковиц. Он сам нашел тела двух граждан Украины в возрасте 28 и 46 лет в бескислородной холодильной камере.

Оба украинца проживали на территории хозяйства.

Отмечается, что входить в помещение с контролируемой анаэробной средой означает подвергнуть себя смертельной опасности.

О случившемся немедленно уведомили посольство Украины. Расследование ведет районная прокуратура города Рава Мазовецкая.

Напомним, в пятницу, 25 октября, британская полиция арестовала двух человек, которые подозреваются в причастности к гибели 39 нелегалов, найденных в рефрижераторе в графстве Эссекс.

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