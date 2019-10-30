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В Польше по дороге на работу трагически погиб украинец
В Польше в поселке Тарново Подгурне возле Познани трагически погиб украинец, приехавший на заработки. 48-летний мужчина был сбит автомобилем. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
ДТП случилось 29 октября около шести часов утра. Компания из троих украинцев шла по обочине дороги. Одного зацепила проезжавшая мимо Audi A8.
В полиции подтвердили смертельный случай с пешеходом. Известно, что наезд на человека случился возле автозаправки и перекрестка с круговым движением.
Напомним, летом текущего года в Польше попал в ДТП автомобиль с украинцами. Тогда погибли трое людей. До этого в ДТП пострадали две украинские студентки.
Фото epoznan. pl
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