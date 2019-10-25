Гибель 39 человек в грузовике: арестованы новые подозреваемые

Мир

В пятницу, 25 октября, британская полиция арестовала двух человек, которые подозреваются в причастности к гибели 39 нелегалов, найденных в рефрижераторе в графстве Эссекс. Обвинения в непредумышленном убийстве и участии в торговле людьми предъявлены мужчине и женщине. Это жители графства Чешир. И ему, и ей 38 лет. Имена в интересах следствия пока не называются.

По всей видимости, водитель грузовика, 25-летний Мо Робинсон, который был арестован ночью 23 октября, понятия не имел, что в рефрижераторе находятся люди. Как сообщает The Daily Mail, молодой человек заехал на территорию индустриального парка Уотерглейд в городе Грейс, потому что решил проверить соответствие груза документам.

Робинсон открыл рефрижератор и увидел 39 трупов. Мо сам позвонил диспетчеру экстренной службы по мобильному телефону, после чего потерял сознание. Это подтверждают свидетели. Робинсона продержали под стражей двое суток, чтобы получить от него исчерпывающие показания.

Также были допрошены бывшие владельцы грузовика Scania. Это британская супружеская пара. Машину они зарегистрировали в Болгарии в 2017 году, после чего пригнали в Британию. Законами это не запрещается. Спустя некоторое время продали грузовик транспортной компании, с которой сотрудничает Робинсон. Грузовик оказался в его полном распоряжении.

Британские СМИ сообщили, что все погибшие в рефрижераторе — граждане Китая. Однако официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин попросила не спешить с выводами. Она подчеркнула, что есть сомнения на этот счет. Посольство Китая в Великобритании направила в Эссекс группу своих сотрудников для оказания помощи в идентификации погибших.

Мнение Пекина косвенно подтверждается новыми сообщениями в британской прессе. В частности, BBC побеседовала с тремя вьетнамскими семьями, давно проживающими в королевстве. Эти люди утверждают, что ждали со дня на день прибытия своих родственников, которые рискнули отправиться в Британию нелегально. За каждого из них контрабандистам заплатили по 30 тысяч фунтов (38,5 тысячи долларов).

Ночью 22 октября одна из семей получила текстовое сообщение от своей родственницы, 26-летней Фам Тра. Она написала, что ей нечем дышать. С тех пор они ни могут связаться с Фам. Напомним, по одной из версий причиной гибели людей в грузовике была нехватка кислорода. По другой версии, нелегалы замерзли — температура в рефрижераторе при включенной холодильной установке составляет минус 25 градусов по Цельсию. Если предположить, что 39 человек находились в контейнере несколько суток, пока добрались по морю в британский порт, то обе версии имеют право на существование.

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