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Украина

У России есть 40 дней: бывший замгенпрокурора Украины разъяснил ситуацию с задержанием Мазура в Польше

19:07 12 ноября 2019 100
Игорь Мазур
Инф. «ФАКТОВ»

Украина уже сталкивалась с вероломством России с обращениями в Интерпол и до последнего времени решала проблему на двусторонней основе. Напомним, после участника АТО Игоря Мазура в Польше по запросу Интерпола задержали еще одного украинца.

В комментарии УНН бывший заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин разъяснил, что Россия научилась использовать механизмы, чтобы обойти статьи 2 и 3 устава Интерпола, где четко оговорены случаи, когда механизмы экстрадиии не могут применяться (вооруженные конфликты, революции, другие форс-мажорные ситуации).

«Одним из таких механизмов является отправка так называемого циркулярного сообщения», — сообщил бывший прокурор.

Украина тоже использовала циркулярные сообщения из-за сложности с выставлением т.н. «красных карточек», когда действуют весьма жесткие стандарты (перечень механизмов, документов, которые нужно предоставить, и гарантий). В то же время за последний период на них среагировала только одна страна — Греция, но даже там задержанного по циркулярному сообщению украинца отпустили через несколько дней и без объяснений.

«Так же будет с господином Мазуром или нет, я утверждать не буду. Чисто формально должна быть избрана мера пресечения, и в течение 40 дней страна, которая просила о выдаче, имеет право направить все соответствующие подтверждающие документы, в данном случае — в Польшу», — сообщил Енин.

После этого Польша должна провести экстрадиционную проверку, в ходе которой исследовать детали дела, определить возможность преследования человека за политические, религиозные взгляды, возможность применения к нему бесчеловечного обращения, пыток и т. п.

Тем временем Россия продолжает фиксировать по фиксации «любые возможные «нарушения» со стороны участников АТО, чтобы в дальнейшем задействовать механизмы Интерпола.

«Если Украина не будет предпринимать активные шаги на этом направлении, все это в дальнейшем будет иметь кумулятивный и крайне негативный эффект», — прогнозирует Енин.

Напомним, 9 ноября в Польше задержали заместителя командира УНСО, добровольца Игоря Мазура.

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Ґошевска заверила, что задержание активиста и ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура в Польше является «исключительно техническим» шагом и гарантирует невиновность задержанного. На данный момент Мазур находится в генеральном консульстве Украины — это стало возможным после того, как суд отпустил его на поруки Омбудсмена Украины Людмилы Денисовой.

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