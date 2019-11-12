Происшествия

Цена вопроса — 150 тысяч долларов: важный чиновник Офиса президента Украины попалась на крупной взятке

Национальное антикоррупционное бюро задержало по подозрению в мошенничестве директора Департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Украины Светлану Кондзелю. Об этом сразу несколько СМИ сообщили со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах

По данным источника Украинской правды, Кондзеля рассказывала, что благодаря связям в Офисе президента может решить любую проблему, однако не бесплатно. Так, за назначение на пост заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» она просила 150 тысяч долларов

По данным Цензор.Нет, на этой взятке ее и задержали.

О Светлане Кондзеле известно, что в разных отделах тогда еще Администрации президента Украины она работала с 2009 года, а в Департаменте обеспечения доступа к публичной информации — с 2014 года.

Напомним, ранее НАБУ сообщило об объявлении подозрения бывшему генеральному директору «Укроборонпрома», а также подозрения 8 фигурантам в деле о банкротстве VAB Банка.

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