Считался без вести пропавшим: погибшего под Иловайском бойца перезахоронили в родном селе (фото)

Украина

В селе Шкурупиевка Решетиловского района Полтавской области 12 ноября простились со старшим сержантом, командиром миномета минометной батареи 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Романом Диллером, который не вышел из Иловайского котла и долгое время считался без вести пропавшим. Отныне его прах будет покоиться в родной земле.

35-летний водитель сельхозпредприятия Роман Диллер был мобилизован на защиту суверенитета Украины 31 июля 2014 года и после 10-дневной подготовки в составе 93-й ОМБ попал в село Грабское под Иловайском Донецкой области. С 29 августа родные потеряли с ним связь.

В той страшной мясорубке, в которую попали наши бойцы, выходя из окружения, сложно было что-то понять. Сослуживцы Романа сообщили родным, что он погиб, спасая раненого побратима, возле села Червоносельское, однако тело его не нашли. И это давало семье надежду. Потом появились слухи, что Диллер в плену у боевиков, в Снежном.

Полтавский правозащитник Василий Ковальчук взялся лично разыскать земляка — через боевика «ДНР» Игоря Безлера, с которым вместе воевали в Афганистане, делая особый акцент на национальности: Диллер, как и Безлер, имеет немецкие корни. К поиску без вести пропавшего солдата подключились активисты Кременчугской общественной организации «Майдан».

Родители Романа долго не решались на генетическую экспертизу. Но как только стали известны ее результаты, им сообщили, что останки их сына под номером 633 похоронены на Аллее героев Краснопольского кладбища в Днепре еще 3 сентября 2014 года. Мать и отец провели еще одну экспертизу. Увы, ошибки не было.

За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Указом президента Украины от 16 января 2016 года Роман Диллер награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно). Награду получили вдова и сын Эрик, который учился тогда в 5-м классе.

А спустя почти два года после этого на стене Решетиловской гимназии им И. Л. Олейника, в которой учился Роман Диллер (тогда это была обычная средняя школа), открыли мемориальную доску в честь героя-земляка.

И вот наконец он навсегда вернулся домой…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Генштаб назвал уточненные цифры потерь украинской армии в боях за Иловайск. В августе 2014 года в районе небольшого донецкого городка погибли 220 военных, 44 получили ранения, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену. Приведенные цифры не учитывают погибших бойцов добровольческих подразделений МВД, воевавших в Иловайске в августе 2014 вместе с армией.

Фото Решетиловской госадминистрации

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