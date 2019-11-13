24.37 / 24.61 26.80 / 27.19
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Назван самый сексуальный мужчина в мире (фото)

6:42 13 ноября 2019 244
Джон Ледженд
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американский журнал People традиционно объявил имя «самого сексуального мужчины из ныне живущих». В 2019 году им стал темнокожий американский певец, автор песен и актер Джон Ледженд. Настоящее его имя — Джон Роджер Стивенс. 40-летний обладатель премий «Грэмми», «Оскар», «Эмми» и «Тони» был в этом сезоне одним из наставников телевизионного конкурса талантов «Голос» на канале NBC.

Ледженд стал уже третьим наставником «Голоса», которого издание провозглашает самым сексуальным — после Блейка Шелтона в 2017 году и Адама Левина в 2013-м.

В прошлом году звание самого сексуального мужчины получил темнокожий актер Идрис Эльба.

Ледженд в шутку заявил, что сравнение с Эльбой выдержать тяжело, и что, хоть он и польщен оказанной ему честью, но дать ему титул самого сексуального сразу после Идриса было несправедливо.

Ледженд с 2013 года женат на 33-летней популярной модели и телеведущей Крисси Тейген. У них имеется двое детей — трехлетняя дочь Луна и полуторагодовалый сын Майлз.

«Мой секрет раскрыт. Я исполнила свою мечту переспать с самым сексуальным мужчиной из ныне живущих! Это честь!!!», — написала Крисси в Twitter.

Журнал People ежегодно определяет самого сексуального мужчину с 1985 года. Первым обладателем этого титула стал актер Мел Гибсон, которому тогда было 29 лет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Потап и группа MOZGI

В семье Потапа ждут пополнения

Пенсия в Украине

Пенсии пересмотрят в декабре: кто останется без повышения

Егор Кончаловский

Кончаловский тайно женился (фото)

Кот Квилти

Свободолюбивого кота посадили в одиночную камеру за то, что выпускает на волю других кошек приюта (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер