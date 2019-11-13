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Нескромный львенок и семейная ссора птиц: названы победители конкурса самых смешных фотографий дикой природы
Стали известны победители конкурса на самые смешные фотографии дикой природы — Comedy Wildlife Photography Awards 2019. Решением жюри главная награда досталась снимку, который сделала в Ботсване фотограф Сара Скиннер. Он называется «Ухватить жизнь за…» и изображает игривого львенка, который пытается схватить передними лапами с выпущенными когтями шествующего впереди взрослого льва за его мужское достоинство.
По словам Скиннер, к большому счастью, как для для льва, так и для самого львенка, малыш промахнулся. И царь зверей, ничего не заметив, продолжил свое шествие, сохранив в целости все части тела.
Фото стало также победителем в номинации «Создания на суше».
Сара получит возможность в течение недели бесплатно отдохнуть в Кении. И сделать там еще много интересных снимков.
Приз зрительских симпатий достался портрету удивленной морской выдры — калана авторства Гарри Уокера. Он называется: «О, Боже!».
В номинации «Создания в воздухе» победила фотография под названием «Семейная ссора», на котором изображены эмоционально выясняющие отношения птицы щурки.
Наградой «Потрясающее интернет-портфолио» награждена серия из четырех снимков работы Элейн Крюер «Сначала любовь… потом брак». На ней изображены четыре сцены из любовной жизни сусликов: первый букет, первый поцелуй, первый танец и свадьба.
На учрежденный в 2014 году конкурс, целью которого является привлечение внимания к необходимости сохранения окружающей среды, было прислано более 4000 фотографий из 68 стран мира. Из них были отобраны 40 финалистов.
Приводим некоторые снимки, которые также попали в число лучших в этом году.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на конкурсе лучших снимков дикой природы победила эффектная встреча сурка с лисой.
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