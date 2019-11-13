Мир

Стали известны победители конкурса на самые смешные фотографии дикой природы — Comedy Wildlife Photography Awards 2019. Решением жюри главная награда досталась снимку, который сделала в Ботсване фотограф Сара Скиннер. Он называется «Ухватить жизнь за…» и изображает игривого львенка, который пытается схватить передними лапами с выпущенными когтями шествующего впереди взрослого льва за его мужское достоинство.

По словам Скиннер, к большому счастью, как для для льва, так и для самого львенка, малыш промахнулся. И царь зверей, ничего не заметив, продолжил свое шествие, сохранив в целости все части тела.

Фото стало также победителем в номинации «Создания на суше».

Сара получит возможность в течение недели бесплатно отдохнуть в Кении. И сделать там еще много интересных снимков.

Приз зрительских симпатий достался портрету удивленной морской выдры — калана авторства Гарри Уокера. Он называется: «О, Боже!».

В номинации «Создания в воздухе» победила фотография под названием «Семейная ссора», на котором изображены эмоционально выясняющие отношения птицы щурки.



Наградой «Потрясающее интернет-портфолио» награждена серия из четырех снимков работы Элейн Крюер «Сначала любовь… потом брак». На ней изображены четыре сцены из любовной жизни сусликов: первый букет, первый поцелуй, первый танец и свадьба.

На учрежденный в 2014 году конкурс, целью которого является привлечение внимания к необходимости сохранения окружающей среды, было прислано более 4000 фотографий из 68 стран мира. Из них были отобраны 40 финалистов.

Приводим некоторые снимки, которые также попали в число лучших в этом году.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на конкурсе лучших снимков дикой природы победила эффектная встреча сурка с лисой.

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