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Мир

Эффектная встреча сурка с лисой победила в конкурсе лучших фото дикой природы

11:10 16 октября 2019 144
Сурок
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Завершился крупнейший в мире конкурс фотографий дикой природы, который ежегодно организовывает лондонский Музей естественной истории. Победителем конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019 года, как пишет издание The Sun, стал китайский фотограф Юнцин Бао, заснявший момент, когда голодный тибетский лис застает врасплох сурка. Как сочло жюри, это фото хищника и жертвы стало стоп-кадром хаоса, импульса и ужаса.

Председатель жюри Роз Кидман Кокс говорит, что снимки из региона Тибетского нагорья, которое называют «крышей мира», вообще довольно редки, но уловить такой «мощное взаимодействие» между двумя животными, ключевыми представителями местной фауны, — это нечто экстраординарное.

Всего в конкурсе участвовали более 48 тысяч фотографий. Лучшие из них будут выставлены в музее. В их числе снимок летящего орла, толпы пингвинов, нападающей на гуанако пумы, сливающихся со снегом изображений белых горных баранов и крыс, обитающих под тротуаром Нью-Йорка.

Ранее «ФАКТЫ» писали о лучшей фотографии, сделанной с высоты птичьего полета.

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