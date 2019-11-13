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Доллар и евро дешевеют: за сколько можно купить и продать валюту
Национальный банк Украины установил на 13 ноября 2019 официальный курс гривны на уровне 24,46, что на четыре копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
Тем временем «Минфин» опубликовал данные о том, сколько «стоит» валюта на «черном рынке».
Эксперты прогнозируют, что на этой неделе будет умеренное снижение курса доллара к гривне — доллар на межбанке может торговаться в районе 24,3 грн/доллар, а наличный доллар в банках — около 24,2−24,5 грн/доллар. Материал с прогнозами экспертов «Курс доллара снова упал: стоит ли сейчас покупать валюту» читайте на сайте «ФАКТОВ».
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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