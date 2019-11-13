HBO хочет снять продолжение культового сериала «Друзья»

Шоу-бизнес

Американский телеканал НВО хочет снять продолжение культового комедийного сериала 1990-х годов «Друзья», сделавшего знаменитыми Дженнифер Энистон, Мэтта Леблана, Мэттью Перри, Лизу Кудроу и прочих исполнителей главных ролей.

Если шоу возродится, в него вернутся полюбившиеся публике исполнители.

Как сообщает издание Hollywood Reporter, по поводу возможности перезапуска проекта уже ведутся тайные переговоры, исход которых пока неясен.

Премьера «Друзей» состоялась в 1994 году. Шоу, которое признали одним из лучших ситкомов за всю историю американского телевидения, выходило в эфир в течение десяти сезонов — до 2004 года.

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