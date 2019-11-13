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18-летняя Кайя Гербер попала в сети известного в Голливуде сердцееда (фото)
Популярная модель Кайя Гербер, дочь культовой супермодели 1990-х годов Синди Кроуфорд, влюбилась в известного в Голливуде сердцееда. 18-летнюю девушку все чаще видят в компании 25-летнего американского комика Пита Дэвидсона, известного по множеству телешоу. Их несколько раз видели в разных ресторанах, где они интимно шептались и держались за руки. Дэвидсона видели выходящим из нью-йоркской квартиры Гербер (семья которой постоянно проживает в Малибу). А на днях Кайя посетила запись одного из шоу с участием Пита. Она сидела в зоне для VIP-гостей, и ее присутствие осталось для многих незамеченным.
На одном из мероприятий Кайя появилась с кулоном в виде латинской буквы P — инициалом Пита.
Журналисты таблоидов гадают — как долго продлятся отношения Гербер и Дэвидсона. Пит известен тем, что меняет женщин, как перчатки. Так, у него в течение относительно долгого времени были отношения с дочерью известного комика и сценариста Ларри Дэвида — Кэззи. В 2018 году он на протяжении нескольких месяцев был официально помолвлен с певицей Арианой Гранде. После разрыва с поп-звездой он начал встречаться с британской актрисой Кейт Бекинсейл, которая старше его на 20 лет. Расставшись с Кейт спустя четыре месяца, Пит закрутил роман с дочерью знаменитой кинозвезды и модели Энди Макдауэлл — 25-летней актрисой Маргарет Куэлли. Они встречались в течение двух месяцев, и комик даже успел получить одобрение матери своей подруги. Однако, в середине октября они разбежались.
Ранее «ФАКТЫ» писали о конфузе, приключившимся с Кайей Гербер — модель случайно засветила на подиуме обнаженную грудь.
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