Нарядилась в "голое" платье: Кайя Гербер скопировала образ своей матери Синди Кроуфорд (фото)

Шоу-бизнес

Супермодель Кайя Гербер отметила свое 18-летие еще 3 сентября, но, активно занятая на Неделе моды в Нью-Йорке, только сейчас нашла время по-настоящему отпраздновать свой день рождения. Юная красотка устроила вечеринку нью-йоркском отеле The Edition, куда были приглашены близкие друзья и родственники.

Именинница, как пишет Daily Mail, нарядилась в очень откровенную наряд от Versace: черную кожаную мини-юбку с высоким разрезом спереди и топ в виде корсета с ремешками и воротником, напоминающим ошейник. На ногах у нее было некое подобие сапог — также из множества ремешков. Кайя также сделала объемную высокую прическу и броский макияж. В целом наряд наводил на мысли о садомазохизме.

СМИ подметили, что Гербер скопировала сразу несколько образов своей звездной мамы Синди Кроуфорд, которая была одна из самых известных моделей своего времени. С одной стороны, платье Кайи очень напоминало наряд, в котором Синди в 1992 году появилась на церемонии вручения премий MTV VMA. Только платье Кроуфорд было длинным. С другой стороны, Кайю явно вдохновил один из смелых имиджей, в котором Синди выходила на подиум в 1990-е годы. Поклонники отметили разительное сходство матери и дочери.

Мисс Гербер сопровождал загадочный мужчина в «вязаном красном платье» и черных носках до колена.

Сама Синди Кроуфорд на день рождения дочери пришла в золотом комбинезоне и парике из страз — под руку с супругом Рэнди Гербером.

В честь 18-летия журнал British Vogue опубликовал интервью с Кайей и впервые разместил ее фотографию на обложке.

Ранее «ФАКТЫ» писали о семейной прогулке, на которую Синди Кроуфорд надела платье с принтом под змеиную кожу, а Кайя Гербер — кеды и мини.

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