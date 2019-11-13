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Общество и люди

Закон о легализации игорного бизнеса написан в интересах букмекеров – эксперт

12:02 13 ноября 2019 20
игорный бизнес
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Принятие законопроекта о легализации игорного бизнеса приведет к тому, что на улицах останутся букмекерские конторы и развитие букмекерства ничем не будет сдержано. Об этом предупредил эксперт игорного и лотерейного бизнеса Александр Хацкевич на круглом столе, проведенном Украинским институтом будущего в агентстве «Укринформ».

Хацкевич указывает, что законопроект № 2285 «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр», внесенный правительством в Верховную Раду, ограничивает деятельность игровых автоматов и казино, но почему-то не затрагивает букмекерские конторы.

«При принятии закона в той редакции, которая есть, останется 800 букмекерских объектов, которые не имеют никаких ограничений по распространению своей деятельности. Фактически каким-то чудом этот законопроект выделяет отдельную отрасль игорного бизнеса и дает ему такие преференции», — отметил эксперт.

По его мнению, качественный законопроект должен учитывать как экономические интересы участников рынка, так и требования общества по ограничению распространения игорного бизнеса и борьбы с игровой зависимостью.

«В противном случае на улицах завтра так и будем видеть все эти объекты нелегального игорного бизнеса. Нельзя говорить только об автоматах и казино. Есть другие виды игорного бизнеса, которые пока получают преференции или монополизируются», — отметил Хацкевич.

Напомним, в октябре 2019 социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которому 60% украинцев высказываются против легализации игорного бизнеса, а 27% — при условии ограничения игорного бизнеса специальными зонами не возражают легализации.

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