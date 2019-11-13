- 12:19 Смерть украинцев в холодильнике в Польше: появились новые данные
- 12:16 Скромный чайник продали на аукционе за миллион долларов
- 12:10 Сильный ветер и дождь в Закарпатье: синоптик рассказала о погоде 14 ноября
- 12:07 В маленьком городке на границе с Украиной открыли бар в честь Макгрегора
- 12:02 Закон о легализации игорного бизнеса написан в интересах букмекеров – эксперт
- 11:55 Землю на два дня накроет магнитная буря: названы опасные даты
- 11:52 Обладатель футбольной премии Golden Foot оставил отпечаток ног на Аллее чемпионов в Монте-Карло
- 11:50 Двуликий котенок выжил вопреки прогнозам и счастлив, поселившись в семье ветеринара
- 11:41 Самый вкусный супчик сезона: легкий рецепт
- 11:39 Курс доллара снова упал: что будет с валютой через неделю
- 11:32 ГБР получила доступ к секретам ВСУ
- 11:28 У Данилко отреагировали на слухи о сердечном приступе
Закон о легализации игорного бизнеса написан в интересах букмекеров – эксперт
Принятие законопроекта о легализации игорного бизнеса приведет к тому, что на улицах останутся букмекерские конторы и развитие букмекерства ничем не будет сдержано. Об этом предупредил эксперт игорного и лотерейного бизнеса Александр Хацкевич на круглом столе, проведенном Украинским институтом будущего в агентстве «Укринформ».
Хацкевич указывает, что законопроект № 2285 «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр», внесенный правительством в Верховную Раду, ограничивает деятельность игровых автоматов и казино, но почему-то не затрагивает букмекерские конторы.
«При принятии закона в той редакции, которая есть, останется 800 букмекерских объектов, которые не имеют никаких ограничений по распространению своей деятельности. Фактически каким-то чудом этот законопроект выделяет отдельную отрасль игорного бизнеса и дает ему такие преференции», — отметил эксперт.
По его мнению, качественный законопроект должен учитывать как экономические интересы участников рынка, так и требования общества по ограничению распространения игорного бизнеса и борьбы с игровой зависимостью.
«В противном случае на улицах завтра так и будем видеть все эти объекты нелегального игорного бизнеса. Нельзя говорить только об автоматах и казино. Есть другие виды игорного бизнеса, которые пока получают преференции или монополизируются», — отметил Хацкевич.
Напомним, в октябре 2019 социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которому 60% украинцев высказываются против легализации игорного бизнеса, а 27% — при условии ограничения игорного бизнеса специальными зонами не возражают легализации.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!