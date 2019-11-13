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Мир

Скромный чайник продали на аукционе за миллион долларов (фото)

12:16 13 ноября 2019 47
Чайник
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На аукционе Duke's Auctioneers почти за 1,3 миллиона долларов был продан скромный небольшой чайник, который долгое время стоял на полке в одном из частных домов британского города Дорчестер. Как сообщает Daily Mail, хозяева раритета и не подозревали, что он некогда принадлежал китайскому императору династии Цин, правившему с 1735 по 1796 год. О его ценности они узнали только во время визита к ним домой эксперта по антиквариату.

На крышке чайника находится фигурка персика — китайский символ бессмертия и единства.

На торгах за невзрачный с виду предмет кухонной утвари разгорелось настоящее сражение. Победил некий гражданин Китая.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что купленная всего за доллар китайская ваза была продана на аукционе за 600 тысяч.

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