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Купленная за доллар ваза продана на аукционе за 600 тысяч (фото)
Некий британец, чье имя не разглашается, купил в благотворительном магазине Хартфордшира приглянувшуюся ему старую китайскую вазу, заплатив за нее всего один фунт стерлингов (примерно 1,25 доллара). Позже он решил избавиться от нее и выставил на аукцион eBay, указав очень низкую стартовую цену.
Неожиданно за лот разгорелась нешуточная борьба. Ставки начали стремительно повышаться. Заинтригованный продавец отправился со своей вазой к экспертам аукционного дома Sworders Fine Art Auctioneers'. Те повергли его в шок, заявив, что этот предмет был изготовлен для императора династии Цин, правившего с 1735 по 1796 год. Ваза, помеченная императорским клеймом и традиционного «императорского» желтого цвета, была предназначена для того, чтобы висеть на стене — одна из сторон у нее плоская.
В итоге, как пишет издание Metro, раритет пошел с молотка за 477 тысяч долларов. Включая дополнительные сборы, итоговая сумма составила 607 тысяч долларов. Лот приобрел гражданин Китая.
Продавец в восторге от сделки. Он намерен потратить деньги на то, чтобы «обеспечить будущее» своей трехлетней дочери.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что картина, годами висевшая на кухне в частном доме, продана за 24 миллиона евро.
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