24.39 / 24.65 26.83 / 27.24
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Купленная за доллар ваза продана на аукционе за 600 тысяч (фото)

11:31 11 ноября 2019 409
Ваза
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Некий британец, чье имя не разглашается, купил в благотворительном магазине Хартфордшира приглянувшуюся ему старую китайскую вазу, заплатив за нее всего один фунт стерлингов (примерно 1,25 доллара). Позже он решил избавиться от нее и выставил на аукцион eBay, указав очень низкую стартовую цену.

Неожиданно за лот разгорелась нешуточная борьба. Ставки начали стремительно повышаться. Заинтригованный продавец отправился со своей вазой к экспертам аукционного дома Sworders Fine Art Auctioneers'. Те повергли его в шок, заявив, что этот предмет был изготовлен для императора династии Цин, правившего с 1735 по 1796 год. Ваза, помеченная императорским клеймом и традиционного «императорского» желтого цвета, была предназначена для того, чтобы висеть на стене — одна из сторон у нее плоская.

В итоге, как пишет издание Metro, раритет пошел с молотка за 477 тысяч долларов. Включая дополнительные сборы, итоговая сумма составила 607 тысяч долларов. Лот приобрел гражданин Китая.

Продавец в восторге от сделки. Он намерен потратить деньги на то, чтобы «обеспечить будущее» своей трехлетней дочери.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что картина, годами висевшая на кухне в частном доме, продана за 24 миллиона евро.

Читайте также: Бронзовую чашу, в которой хранили теннисные мячики, продали на аукционе за 5 миллионов долларов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

гороскоп

Телец выполнит важное задание, а Скорпиону повезет в бизнесе: гороскоп на неделю

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко в соблазнительном мини засветилась в Одессе (фото)

Надежда Мейхер и Алена Винницкая

Группа «ВИА Гра» вернулась к первому составу: что произошло (фото)

логотип проекта

Неожиданный поворот: стали известны полуфиналисты "Танців з зірками"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер