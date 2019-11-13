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Общество и люди

День ангела Анны: красивые поздравления и яркие открытки

15:17 15 ноября 2019 81
День Анны
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В субботу, 16 ноября, свой День ангела отмечают Анны, а церковь вспоминает святую княжну Анну Всеволодовну — сестру великого князя Владимира Мономаха. В народе этот праздник называют «Анна Холодная».

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки для именинниц.

День Анны

Будь счастлива, прекрасная Анюта,
Улыбка на устах пусть расцветет,
Пускай же тебе каждая минута
Сегодня много солнца принесет!

Желаю добрых слов и позитива,
Гармонии, уюта, вдохновения!
Всегда будь удивительно красива,
И помни, ты достойна восхищения!

День Анны
***
Имя «Анна» в переводе значит «божья благодать».
Это про тебя, Анюта, можем смело утверждать!
Это имя так подходит, Аня, милая, тебе.
Я хочу, чтоб все прекрасно было у тебя в судьбе!
Пусть любовь, здоровье, счастье с тобой об руку идут,
Ну, а горе и ненастье от тебя пусть прочь бегут!

День Анны
***
Дорогая наша Анна,
Стала ты для нас примером,
Оптимизмом заряжаешь
И во всем ты знаешь меру,
От души тебя поздравим,
Пожелаем не сдаваться,
Улыбаться, быть счастливой,
Процветать и развиваться!

День Анны
***
Аня, Аннушка, Анюта,
Поздравляю, ангел мой,
Пусть любовь, добро и нежность
Не расстанутся с тобой.

Пусть глаза искрятся счастьем
И сбываются мечты,
Я желаю, чтоб успешной
И активной была ты.

День Анны
***
Святая Анна, свято твое имя
В нем плавность звука, смысла чистота.
Будь милой, Анна, женственной и мудрой,
Пусть будет стать твоя божественно легка.

И Ангел твой, защитник и хранитель
Ведет тебя по жизни без потерь.
И будет рядом преданный и чистый
С рождения и раньше, и теперь.

Живи с улыбкой, ясными глазами
И добротой и в сердце, и в душе.
Пусть будет жизнь наполненной без края
И твой триумф на каждом вираже!

День Анны

Также в этот день отмечается День работников радио, телевидения и связи Украины.

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