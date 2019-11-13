- 16:07 Босния и Герцеговина – Италия: онлайн видео голов матча отбора к Евро-2020
- 16:05 Рада проголосовала за смену директора ГБР
- 16:02 Польша уведомила "Газпром" об отказе от российского газа с 2022 года
- 15:59 Сербия – Украина: онлайн трансляция отборочного матча Евро-2020
- 15:52 Все под контролем: Генштаб отреагировал на переполох из-за взрывов на складах в Балаклее
- 15:47 Пропала звезда фильма «Гостья из будущего»
- 15:45 Литве и Норвегии удалось обменять своих граждан на российских шпионов
- 15:39 "Это диагноз": киевлян возмутил автохам, перегородивший трамвайные пути
- 15:32 Рада подтвердила отделение газотранспортной системы Украины от «Нафтогаза»
- 15:31 «Богема» в стилистике 1950-х: в Киеве состоялась премьера оперы Пуччини
- 15:24 На военных складах в Балаклее снова гремят взрывы: первые подробности
- 15:17 День ангела Анны: красивые поздравления и яркие открытки
День ангела Анны: красивые поздравления и яркие открытки
В субботу, 16 ноября, свой День ангела отмечают Анны, а церковь вспоминает святую княжну Анну Всеволодовну — сестру великого князя Владимира Мономаха. В народе этот праздник называют «Анна Холодная».
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки для именинниц.
Будь счастлива, прекрасная Анюта,
Улыбка на устах пусть расцветет,
Пускай же тебе каждая минута
Сегодня много солнца принесет!
Желаю добрых слов и позитива,
Гармонии, уюта, вдохновения!
Всегда будь удивительно красива,
И помни, ты достойна восхищения!
***
Имя «Анна» в переводе значит «божья благодать».
Это про тебя, Анюта, можем смело утверждать!
Это имя так подходит, Аня, милая, тебе.
Я хочу, чтоб все прекрасно было у тебя в судьбе!
Пусть любовь, здоровье, счастье с тобой об руку идут,
Ну, а горе и ненастье от тебя пусть прочь бегут!
***
Дорогая наша Анна,
Стала ты для нас примером,
Оптимизмом заряжаешь
И во всем ты знаешь меру,
От души тебя поздравим,
Пожелаем не сдаваться,
Улыбаться, быть счастливой,
Процветать и развиваться!
***
Аня, Аннушка, Анюта,
Поздравляю, ангел мой,
Пусть любовь, добро и нежность
Не расстанутся с тобой.
Пусть глаза искрятся счастьем
И сбываются мечты,
Я желаю, чтоб успешной
И активной была ты.
***
Святая Анна, свято твое имя
В нем плавность звука, смысла чистота.
Будь милой, Анна, женственной и мудрой,
Пусть будет стать твоя божественно легка.
И Ангел твой, защитник и хранитель
Ведет тебя по жизни без потерь.
И будет рядом преданный и чистый
С рождения и раньше, и теперь.
Живи с улыбкой, ясными глазами
И добротой и в сердце, и в душе.
Пусть будет жизнь наполненной без края
И твой триумф на каждом вираже!
Также в этот день отмечается День работников радио, телевидения и связи Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»