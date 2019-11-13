День ангела Анны: красивые поздравления и яркие открытки

Общество и люди

В субботу, 16 ноября, свой День ангела отмечают Анны, а церковь вспоминает святую княжну Анну Всеволодовну — сестру великого князя Владимира Мономаха. В народе этот праздник называют «Анна Холодная».

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки для именинниц.

Будь счастлива, прекрасная Анюта,

Улыбка на устах пусть расцветет,

Пускай же тебе каждая минута

Сегодня много солнца принесет!

Желаю добрых слов и позитива,

Гармонии, уюта, вдохновения!

Всегда будь удивительно красива,

И помни, ты достойна восхищения!



***

Имя «Анна» в переводе значит «божья благодать».

Это про тебя, Анюта, можем смело утверждать!

Это имя так подходит, Аня, милая, тебе.

Я хочу, чтоб все прекрасно было у тебя в судьбе!

Пусть любовь, здоровье, счастье с тобой об руку идут,

Ну, а горе и ненастье от тебя пусть прочь бегут!



***

Дорогая наша Анна,

Стала ты для нас примером,

Оптимизмом заряжаешь

И во всем ты знаешь меру,

От души тебя поздравим,

Пожелаем не сдаваться,

Улыбаться, быть счастливой,

Процветать и развиваться!



***

Аня, Аннушка, Анюта,

Поздравляю, ангел мой,

Пусть любовь, добро и нежность

Не расстанутся с тобой.

Пусть глаза искрятся счастьем

И сбываются мечты,

Я желаю, чтоб успешной

И активной была ты.



***

Святая Анна, свято твое имя

В нем плавность звука, смысла чистота.

Будь милой, Анна, женственной и мудрой,

Пусть будет стать твоя божественно легка.

И Ангел твой, защитник и хранитель

Ведет тебя по жизни без потерь.

И будет рядом преданный и чистый

С рождения и раньше, и теперь.

Живи с улыбкой, ясными глазами

И добротой и в сердце, и в душе.

Пусть будет жизнь наполненной без края

И твой триумф на каждом вираже!

Также в этот день отмечается День работников радио, телевидения и связи Украины.

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