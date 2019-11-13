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«Сведем счеты с Лениным и Сталиным»: «слуга народа» отличился любопытным заявлением о рынке земли

12:49 13 ноября 2019 159
«Сведем счеты с Лениным и Сталиным»: «слуга народа» отличился любопытным заявлением о рынке земли
Инф. «ФАКТОВ»

Представитель партии «Слуга народа» Никита Потураев выступил в Раде с эмоциональным заявлением, в котором назвал противников открытия рынка земли потомками Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Напомним, в правительстве назвали цену, по которой в Украине будут торговать землей.

«Сегодня даже под этот позорный звук, который идет от севших батареек (мегафонов оппозиции. Ред.), Украина окончательно похоронит коммунизм. Мы наконец сведем счеты с этим маньяком Лениным и с людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства — земли», — сказал народный депутат.

По его мнению, с открытием рынка земли Украина попрощается с коммунистическим наследием.

«Мы вернем украинцам землю раз и навсегда. И я хочу, чтобы сейчас вся страна посмотрела на потомков Ягоды, Ежова, Берии — кровавых палачей украинского народа. Эти люди — потомки тех, кто устраивал Голодомор, кто убил миллионы украинцев, лишив их земли», — заявил Потураев.

Напомним, «ФАКТЫ» ведут трансляцию заседания Верховной Рады. А тем временем под стенами парламента продолжается креативная акция аграриев.

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