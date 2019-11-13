Род Стюарт представил макет железной дороги, который он создавал 26 лет (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитый британский певец Род Стюарт удивил армию своих поклонников, представив макет железной дороги, на создание которого у него ушло 26 лет! Это невероятно точное в малейших деталях воспроизведение пейзажа индустриальной части любого американского города 1940-х годов. Небоскребы, станция, депо, рельсы, локомотивы и вагоны, мосты, автомобили, фигурки людей, одетых по моде 70-летней давности — все это поражает не только скрупулезной точностью, но и размерами. Длина макета составляет 38 метров, ширина — 7 метров!

Род Стюарт рядом со своим детищем

Стюарт, которому 10 января исполняется 75 лет, делал все своими руками. Помогала ему только жена — 48-летняя Пенни Ланкастер. В молодости она была известной моделью, потом увлеклась фотографией. «Когда мы гуляли с Пенни и видели какой-нибудь интересный городской пейзаж, я просил сфотографировать его. А потом дома мы вместе разбирали на снимках различные детали. Кроме того, жена подсказала мне выигрышную цветовую гамму. Когда вы смотрите на макет, кажется, что он освещен лучами солнца в теплый полдень», — говорит Стюарт.

Певец признается, что не представлял себе, каких усилий потребует от него работа над макетом. «Господи, когда я начинал, мне хотелось просто найти отдушину. Концерты, гастроли, работа в студии — все это выматывает. И хочется заняться чем-то, что способно отвлечь тебя на пару часов. Но 26 лет! Если бы мне сказали, что это будет так долго, я бы сразу отказался от этой идеи. Но раз начал, должен был закончить. Так меня учил отец», — заявил Род.

По его признанию, именно отец был тем человеком, который определил его будущее. «Мне было лет восемь, когда я впервые увидел в магазине игрушечную железную дорогу. Я пришел в восторг! Отец подарил мне ее на день рождения. Спустя год я сказал, что хочу макет станции для моей дороги. Отец ничего не ответил. Подарок меня разочаровал — он вручил мне гитару. Все родственники тогда говорили, что отец поступил жестоко. Ведь я ждал домик, а получил музыкальный инструмент», — вспоминает Стюарт.

«Но потом я понял, насколько прав оказался отец. Он подтолкнул меня к занятию музыкой, которая стала моей профессией на всю жизнь, которая сделала меня знаменитым и богатым. И дала мне возможность выбрать хобби. Хорошо, что у меня нашлась в доме свободная комната под все это», — сказал Род.

Британская газета The Sunday Times оценивает, что состояние Стюарта в 190 миллионов фунтов (244 миллиона долларов). Род и Пенни постоянно проживают в Лос-Анджелесе, где певец приобрел себе большой дом. Но они частенько наведываются в Британию. Пенни — третья жена Рода. Они стали законными супругами в 2007 году, а встречаться начали за несколько лет до этого, когда Стюарт был еще женат на американской модели Рэйчел Хантер. У певца восемь детей от разных женщин. Пенни родила ему дочь и сына.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, чем увлекается другой известный певец — Брайан Адамс. Кстати, Адамс и Стюарт хорошо знают друг друга. Они вместе со Стингом записали песню к голливудскому фильму «Три мушкетера»,

Баллада All For Love стала хитом во всем мире.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter