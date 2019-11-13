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Украина

В Луганске "суд" боевиков отправил в тюрьму еще одного мужчину за "госизмену"

14:25 13 ноября 2019 96
В Луганске «суд» боевиков отправил в тюрьму еще одного мужчину за «госизмену»
Инф. «ФАКТОВ»

Т.н. «суд» террористов группировки «Луганская народная республика» вынес приговор жителю Луганска Коротких М.Ю. за «государственную измену». В соответствии с «обвинительным актом», 39-летний луганчанин оказывал помощь Украине, «направленную против безопасности республики». Напомним, на Донбассе погиб пленный боец ВСУ., которого уже внесли в список на обмен пленными.

Сотрудники СБУ якобы завербовали его в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» и присвоили ему оперативный псевдоним «Призрак», цитируют СМИ террористов «Новости Донбасса».

В ходе своей деятельности Коротких успел склонить к сотрудничеству с украинской спецслужбой «военнослужащего народной милиции ЛНР», а также участвовал в реализации «оперативного замысла СБУ по дискредитации сотрудника МГБ ЛНР, путем доведения до судебно-следственных органов Украины сфальсифицированных показаний».

В результате «суд» боевиков приговорил украинца к 12 годам заключения.

Напомним, ранее в оккупированном Донецке так называемый «суд» приговорил 51-летнего Александра Тимофеева к 14 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже» на Украину.

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