- 17:11 Родные и друзья поздравили больную Заворотнюк с важным событием
- 16:41 ЧП в киевском Институте сердца: молодой пациент выпрыгнул из окна четвертого этажа и остался жив
- 16:30 ДТЭК заявила о недостоверности информации о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове
- 16:19 "Суд" боевиков "ДНР" вынес суровый приговор украинскому "шпиону" Александру Тимофееву
- 16:17 «Океану Эльзы» — 25 лет: архивные фото и видео группы
- 16:05 Японию накрыл тайфун «Хагибис»: впечатляющее видео непогоды
- 15:46 Предложенный Герусом пересмотр зеленых тарифов отпугнёт инвесторов от Украины
- 15:27 Новый обмен пленными: Пристайко рассказал подробности
- 15:11 Православная церковь Греции признала ПЦУ: что это значит
- 14:45 Придумали болезнь неизлечимую: родственников Заворотнюк заподозрили во лжи
- 14:37 "Украинагейт": посла США в Украине срочно вызывают в Конгресс для дачи показаний на Трампа
- 14:16 Поберегись: ГСЧС предупредила киевлян о сильном ветре
"Суд" боевиков "ДНР" вынес суровый приговор украинскому "шпиону" Александру Тимофееву
В оккупированном Донецке так называемый «суд» приговорил жителя неподконтрольной Украине части Донецкой области 51-летнего Александра Тимофеева к 14 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже». Ранее «суд» боевиков приговорил к 18 годам тюрьмы военнопленного украинского танкиста Богдана Пантюшенко.
«Наказание» Тимофеев должен отбывать в колонии строго режима, сообщают Новости Донбасса.
В соответствии с материалами «обвинения», Александр Тимофеев с 2014 года собирал и передавал информацию о передвижении и местах дислокации военной техники террористов представителям СБУ. За решеткой он находится с 2017 года, при этом его жене, переехавшей из Донецка на подконтрольную территорию Украины, неоднократно поступали звонки с угрозами и требованиями заплатить то 20, то 30 тысяч долларов за свободу мужа. По данным Радио Свобода, также ей сообщали, что Александр в застенках подвергался пыткам.
Напомним, в настоящее время готовится очередной обмен заложниками с Россией и боевиками т. н. «ЛДНР». Есть надежда, что под обмен может попасть и удерживаемый боевиками журналист Станислав Асеев.
Фото Радио Свобода
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!