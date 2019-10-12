"Суд" боевиков "ДНР" вынес суровый приговор украинскому "шпиону" Александру Тимофееву

Украина

В оккупированном Донецке так называемый «суд» приговорил жителя неподконтрольной Украине части Донецкой области 51-летнего Александра Тимофеева к 14 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже». Ранее «суд» боевиков приговорил к 18 годам тюрьмы военнопленного украинского танкиста Богдана Пантюшенко.

«Наказание» Тимофеев должен отбывать в колонии строго режима, сообщают Новости Донбасса.

В соответствии с материалами «обвинения», Александр Тимофеев с 2014 года собирал и передавал информацию о передвижении и местах дислокации военной техники террористов представителям СБУ. За решеткой он находится с 2017 года, при этом его жене, переехавшей из Донецка на подконтрольную территорию Украины, неоднократно поступали звонки с угрозами и требованиями заплатить то 20, то 30 тысяч долларов за свободу мужа. По данным Радио Свобода, также ей сообщали, что Александр в застенках подвергался пыткам.

Напомним, в настоящее время готовится очередной обмен заложниками с Россией и боевиками т. н. «ЛДНР». Есть надежда, что под обмен может попасть и удерживаемый боевиками журналист Станислав Асеев.

Фото Радио Свобода

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