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Мир

Россиянка на коленях просила Медведева решить проблему с горячей водой: сеть шокировал его ответ (видео)

15:23 13 ноября 2019 70
Медведев на Алтае
Инф. «ФАКТОВ»

Алтайскую деревню Санниково посетил с визитом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который известен многочисленными конфузами. Перед ним на колени упала Татьяна Кадукина, инвалид II группы, которая обратилась с просьбой. Об этом сообщает «Сноб».

«Я устала ходить по всем инстанциям! Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей», — сказала Кадукина Медведеву, стоя на коленях. Также хотела обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, но ее к нему не пустили.

Дмитрий Медведев мимоходом сказал, что услышал жалобу и заявил жителям села: «Но, тем не менее, развитие будет. Вот говорили с вашим главой, сделаем тут, наверное, физкультурный комплекс. Пишите заявку».

Сеть отреагировала многочисленными комментариями:

Ранее сообщалось, что Медведев разозлил общественность демонстрацией на видео своей роскошной резиденции.

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