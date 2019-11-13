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Россиянка на коленях просила Медведева решить проблему с горячей водой: сеть шокировал его ответ (видео)
Алтайскую деревню Санниково посетил с визитом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который известен многочисленными конфузами. Перед ним на колени упала Татьяна Кадукина, инвалид II группы, которая обратилась с просьбой. Об этом сообщает «Сноб».
«Я устала ходить по всем инстанциям! Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей», — сказала Кадукина Медведеву, стоя на коленях. Также хотела обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, но ее к нему не пустили.
Дмитрий Медведев мимоходом сказал, что услышал жалобу и заявил жителям села: «Но, тем не менее, развитие будет. Вот говорили с вашим главой, сделаем тут, наверное, физкультурный комплекс. Пишите заявку».
Одному рывок нужен, у второго развитие будет. 20-ти лет у власти на это не хватило обоим pic.twitter.com/UGaPk4rUpQ— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 13 ноября 2019 г.
Сеть отреагировала многочисленными комментариями:
Ранее сообщалось, что Медведев разозлил общественность демонстрацией на видео своей роскошной резиденции.
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