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Россиянка на коленях просила Медведева решить проблему с горячей водой: сеть шокировал его ответ (видео)

Алтайскую деревню Санниково посетил с визитом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который известен многочисленными конфузами. Перед ним на колени упала Татьяна Кадукина, инвалид II группы, которая обратилась с просьбой. Об этом сообщает «Сноб».

«Я устала ходить по всем инстанциям! Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей», — сказала Кадукина Медведеву, стоя на коленях. Также хотела обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, но ее к нему не пустили.

Дмитрий Медведев мимоходом сказал, что услышал жалобу и заявил жителям села: «Но, тем не менее, развитие будет. Вот говорили с вашим главой, сделаем тут, наверное, физкультурный комплекс. Пишите заявку».

Одному рывок нужен, у второго развитие будет. 20-ти лет у власти на это не хватило обоим pic.twitter.com/UGaPk4rUpQ — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 13 ноября 2019 г.

Сеть отреагировала многочисленными комментариями:

Ранее сообщалось, что Медведев разозлил общественность демонстрацией на видео своей роскошной резиденции.

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